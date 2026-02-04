迎馬年求財運 東照山關帝廟安燈拜斗、免費春聯還能抽 iPhone 17抽現金

▲拜關公抽 iPhone 17 Pro Max！高雄東照山關帝廟馬年安燈拜斗再送免費春聯。

馬年行大運 東照山關帝廟祈福安燈、抽蘋安送春聯

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】迎接2026馬年，象徵萬馬奔騰、行大運。高雄東照山關帝廟甫圓滿落幕年度「梁皇水陸大法會」，在眾多信眾熱切期盼下，廟方宣布自臘月廿四日（國曆2月11日）送神日起，至明年首個天赦日、農曆正月十七日（國曆3月5日）止，盛大舉辦「安燈拜斗保平安參贊」活動，並同步推出「元宵抽蘋安」抽獎活動，最大獎為 iPhone 17 Pro Max，與信眾一同迎春納福、祈財保安。

東照山管理委員會主委潘献有表示，關聖帝君素有「武財神」之稱，其青龍偃月刀、赤兔馬等形象，象徵忠義威武與財運亨通。廟方典藏的關公青銅器文物，於新春期間開放信眾共賞，寓意沾福氣、求好運，深受信眾歡迎。

▲天赦日迎財氣！東照山關帝廟安燈拜斗、免費春聯祈平安。

潘献有指出，今年新春期間法會特別熱絡，從農曆正月初一玉皇上帝聖誕、正月初九拜天公、關聖帝君成道日，到上元天官大帝萬壽等重要吉日，皆吸引大量信眾參與。尤其今年六個天赦日中的首個天赦日，正好落在農曆正月十七日，被視為難得的赦罪補財、轉運良機，預期人潮踴躍、法喜充滿。

▲武財神坐鎮迎新春，東照山關帝廟安燈拜斗祈福納財。

廟方表示，新春期間各神佛壇城同步開放安燈，包括太歲燈、光明燈、文昌燈、藥師燈、財神燈等，協助信眾祈求消災解厄、事業順遂、學業進步、闔家平安與財源廣進。另設玉皇燈、聖帝年燈（燈龍）及聖帝斗、太歲斗、財神斗等拜斗項目，由廟方於每月初一、十五誦經呈疏，為參贊者祈福延壽、添福增運。

配合馬年吉兆，東照山特別於天赦日前後舉辦「擲金庫」活動，由財神爺臨殿加持36座金庫，與36位善信結緣，名額有限，象徵補財庫、迎富貴，邀請有緣信眾提早報名參與。

此外，廟方也特別打造象徵關公征戰精神的青銅赤兔馬與青龍偃月刀意象，凡來山參贊者，皆可獲贈赤兔馬吊飾，討個好彩頭，為新年添吉兆。

東照山關帝廟指出，即日起至新春法會結束前，凡參與安燈、安斗或擲金庫活動者，皆可獲得「元宵抽蘋安」摸彩券一張，獎項包含 iPhone 17 Pro Max、iPhone 17 Pro、iPhone 17、Apple Watch 11 及現金等多項好禮；另凡來山參拜者，亦可獲贈平安小禮，誠摯邀請信眾共襄盛舉，在馬年新春迎福納財、平安順心。詳細活動內容請至高雄東照山關帝廟官網或臉書粉專頁查詢（圖╱高雄東照山關帝廟提供）