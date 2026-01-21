迎馬年沾喜氣！ 銀行發「金庫發財水」.紫南宮發財金

台北市 / 綜合報導

農曆新年即將到來，不少銀行、證券都會準備發財水，甚至有業者和武德宮合作聯名 ，「推出聚寶盆」一起來 。

賀新年「馬」上有錢！銀行發財水.發財金沾喜氣。行員說：「幫您準備發財金跟發財水的部分，這邊祝小姐新年快樂。」馬年到來，當然會希望，財富 可以 馬上跟著來。

行員說：「發財金的部分，您可以擺在您的皮夾裡面，有象徵發財的意思。」來台北富邦銀行走一趟， 待 過金庫的發財水，到紫南宮過香爐的發財金，通通帶回家，農曆年前及開工後，不少銀行會發放發財水發財金，要讓大家招財氣。

民眾說：「因為它有一個象徵性，或代表性的意義，所以會想要有發就來領，網路上會講，要擺在家裡東南方，或是今年是哪一個方位，都會去看一下。」

行員說：「這是我們開運水跟發財金送給您。」有機會把財氣帶回家，笑容怎麼都藏不住，台新銀行除了發財金與 開運水 ，還有特別的禮盒，當中紅包上的福與賀，書法 字 結合「馬年」意象，而 禮盒外觀設計 ，代表著要守護你的財庫。

銀行個人金融事業處執行長包國儀說：「我們把它做成一個是示意的，有點像是保險箱的鎖，然後你打開來以後，所有的財富跟所有的祝福都在裡面。」

黑虎將軍合體水豚，「黑皮巴拉」聚寶盆鑲上錢母，既招財也守財，發財水開運卡當然也不能少，永豐金證券和武德宮合作，IP聯名也很吸睛，各家銀行金控打造開運小物，討個好彩頭。

民眾說：「其實是不同的紀念，比如說我從來沒有拿過捷運的，我拿到的時候就很開心啊，像富邦的也是一樣，拿到就覺得是一個紀念，其實那個就是一個開心。」傳統款式或是創意設計都沒問題，開運小物最重要是討個吉利，期待新的一年能夠財源廣進。

