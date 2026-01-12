迎馬年當心犯太歲 命理師提醒：姓名有「文、哲」要注意

富陽軒八卦祖師廟住持「富聖老師」提醒，馬年姓名中若有「文」字或「哲」字的民眾要多注意，可安太歲、點光明燈求平安。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕農曆春節即將到來，迎接馬年(丙午年)，不少民眾關心新年運勢與犯太歲的化解之道，富陽軒八卦祖師廟住持「富聖老師」表示，丙午馬年的值年太歲為「文哲大將軍」，除生肖屬馬、鼠、牛、兔、雞的民眾犯太歲需特別注意外，姓名中若含有「文」字或「哲」字的民眾，在命理上也屬於與太歲「同名」，容易有官司上身，建議可透過安太歲、點光明燈求平安。

富聖老師表示，丙午年為大火年，又稱太陽火，是屬於「陽」的年格，代表景氣將慢慢復甦，各行各業要開始見到光明的一年，適逢三年九運走到第九運，無論求職、求財、創業都特別容易成功。不過也提醒，丙午年因「午火」旺盛，且「丙」亦屬火，是火氣極旺的一年，會導致人的情緒容易浮躁、人際關係緊繃。

廣告 廣告

富聖老師表示，屬馬者在2026丙午年面臨值太歲和刑太歲的雙重影響，是運勢波動較大的一年。建議今年凡事採取低調忍讓的態度，在職場上應做到不惹事、不背鍋、不爭功，以平安就是最大勝利為原則。

另外，屬鼠者在2026年沖太歲，代表著對立衝擊與較大變動的流年。這一年在生活環境、工作、以及人際關係上都可能出現重大變化，故需保持理智清醒的頭腦來應對。尤其在情感方面必須保持謹慎，謹記飛來的豔福絕對不是福。

富聖老師並強調，丙午年的值年太歲為「文哲大將軍」，姓名中若含有「文」字或「哲」字的民眾，在命理上也屬於與太歲「同名」，尤其馬奔跑時最怕交蹄絆倒，「文」字有絆腳意涵，因此提醒名字中有「文」字或「哲」字的民眾，馬年在文件上簽名上要特別小心，避免官司上身。

至於化解之道，富聖老師除建議可前往廟宇「安太歲」與「點平安燈」外，也提出兩項與現代生活結合的化解建議，包括「立春洗牙轉運」，建議民眾可在2月4日「立春」節氣前後預約洗牙，除能維持口腔健康，在命理上也象徵掃除穢氣、精神煥發，具有改運的功效。

此外，捐血也能化解血光，犯太歲常與「血光之災」掛鉤，建議可透過「捐血」行善積德，更能以「小血」化解潛在的意外災害，對提升年度運勢、遠離官非與人際糾紛大有幫助。

以上為民俗說法 僅供參考

【看原文連結】

更多自由時報報導

高鐵延伸屏東 增設一座地下車站與一座高架車站

遭5萬隻鳥擊！濟州航空179死空難 機長生前75秒絕望對話首曝光

急凍！12縣市低溫特報冷到明天 不到10度

新竹關西凌晨僅7.4度！ 北部宜蘭白天回溫 明起東北季風再增強

