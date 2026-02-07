迎馬年送祝福 羅東關懷弱勢、五結名家揮毫傳年味

羅東鎮公所發放救濟物資讓弱勢民眾過好年。（羅東鎮公所提供）

記者張正量／宜蘭報導

農曆春節將至，為讓鎮內低收入戶及中低收入戶安心過年，羅東鎮公所攜手羅東鎮社會救濟事業協會，發起冬令救助愛心募款活動，廣邀社會各界善心人士慷慨解囊，共同關懷弱勢家戶，傳遞溫暖。

羅東鎮長吳秋齡表示，在羅東鎮社會救濟事業協會及各里長積極奔走勸募下，截至二月三日止，已有三十五位善心人士捐款達一萬元以上。春節物資及慰問金發放活動，將從七日起在羅東鎮公所一樓大廳舉行，將發放社會救助、紅富善坊教育基金會捐贈現金二十二萬八千元，以及善心人士捐贈罐頭三佰六十。考量物價持續上漲，今年特別提高慰問金額度，合計嘉惠低收入戶及中低收入戶共六百三十戶；另鎮公所亦於春節前匯款發放低收入戶春節慰問金，照顧三佰九十五戶家庭。

此外，為增添年節喜氣與祝福，鄰近五結鄉亦於同日上午舉辦「馬到五結接福運 名家揮毫送春聯」活動，邀請多位書法名家現場揮毫，免費贈送春聯，沈德茂鄉長表示，農曆春節是台灣最重要的傳統節慶，象徵著闔家團圓與嶄新開始，適逢馬年，期盼透過書寫春聯的傳統文化，將「馬到成功、龍騰馬躍」的祝福送給每一位五結鄉親。傳遞新春祝福。