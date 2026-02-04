迎馬年 南服中心名家揮毫贈春聯

▲ 南服中心「拓印迎福神」活動，民俗技藝家黃子鐶老師(左起)、副執行長陳文亮、執行長許乃文、副執行長顏子傑和副執行長謝文斌。（圖／行政院南服中心提供）

[NOWnews今日新聞] 行政院南部聯合服務中心於4、5兩日上午9時至12時舉行新春系列活動。現場除邀請書法名家揮毫贈墨寶、傳統拓印體驗及客語吉祥話教學，並同步贈送總統府限量春聯、紅包袋及精美開運禮，歡迎民眾踴躍參與。南服中心執行長許乃文野開筆題寫「春」、「福」二字，祈願社會繁榮與幸福；副執行長陳文亮則在六尺宣紙揮毫「馬吉」，筆觸雄渾有力，寓意馬年大吉。

廣告 廣告

▲ 執行長許乃文親自開筆題寫「春」、「福」二字，祈願社會繁榮與幸福。（圖／行政院南服中心）

許乃文表示，南服中心連續七年舉辦新春揮毫，已成為中心最具代表性的年度活動；近年更持續創新，融入客家剪紙、糖果、民俗吉祥節等元素，今年則特別策劃『門神與斗方拓印』，引領民眾親手體驗這份趨吉避凶、守護家園的傳統技藝，並祈願市民朋友於馬年大行大運、龍馬精神。

今天的活動邀請藍進士、蔡武勳、楊壽雲、蔡典成、盧毓騏、蘇德隆及夏萬春七位書法名家親臨現場。大師們運筆行雲流水、氣韻生動，將對新一年的祝福化為一幅幅力透紙背的春聯墨寶。

今年活動亮點之一為「拓印迎福神」，由民俗技藝家黃子鐶老師親自指導。黃老師表示，此次特別選用「宮娥門神」版型，與常見威嚴震攝的武將門神不同，宮娥門神神態端莊、氣質典雅，多見於奉祀女神之殿宇。透過親手拓印，民眾不僅能領略傳統版畫的細膩工藝，更能深刻體會張貼門神以祈求「避邪納福、守護家園」的文化意涵。

活動現場亦安排客、閩語學習互動環節，讓民眾在遊戲中自然學習節慶吉祥話，提升對母語的認同感與學習意願。現場人潮絡繹不絕，民眾傅先生表示，比起一般印刷品，手寫春聯的字跡更有溫度，也更有傳統文化的美感。民眾吳小姐則說，市面上名家手寫春聯一聯難求，非常感謝南服中心每年舉辦這樣的暖心活動。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

暖心年味！高市攜手民間團體「幸福年菜」送進偏鄉

黃國昌點名賴瑞隆沒魅力 黃偵琳嗆高雄不是藍白試煉場

媒體人王瑞德力挺 尹立：延續公民精神為高雄繼續打拚