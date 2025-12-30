迎馬年！台南凌霄寶殿火供祈福 烈焰中驚見「火馬」

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南永康凌霄寶殿天公廟武龍宮，攜手中華國際嘎檔吧佛教總會，28日舉辦火供法會，消災祈福也除舊佈新，馬年將至，當天真有信眾在烈焰中看見馬匹顯像，引來熱議，主委王大明強調，這正象徵馬到成功，是吉祥之兆。

凌霄寶殿武龍宮將於元旦早上，接續舉辦敲鐘祈福活動，讓民眾的新年心願直達天廳，新年揭開吉祥序幕；王大明說，凡到場參加的民眾，有機會獲得廟方贈送的「馬到成功」開運紅包，而先前的火供法會，烈焰中似乎看見馬在奔馳，也被認為可能是神明顯化，帶領信眾一起飛黃騰達。

廣告 廣告

王大明提到，除奉玉皇上帝與玄武上帝旨意，贈送開運紅包外，元旦當天於廟內參拜擲筊，也有機會獲得苗栗山邊媽的「壓轎金」，象徵神明隨行護佑，新年平安順遂好福氣。

永康凌霄寶殿武龍宮舉辦火供法會，消災祈福，迎接馬年。(記者吳俊鋒攝)

永康凌霄寶殿武龍宮舉辦火供法會，祈福迎新。(記者吳俊鋒攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》「班超」震西域！共軍烏魯木齊艦氣噗噗 指控我雷達鎖定

曹西平走了…晚年家庭生活曝光 「沒血緣卻如家人」成生前重要依靠

66歲曹西平深夜驚傳離世！前天才發地震文：一切交老天安排

跨年天氣+元旦曙光1圖看懂 強烈大陸冷氣團最低下探6度

