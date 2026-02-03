迎馬年！彰化花壇金盾城隍廟 2/17~2/21博杯大賽搶機車

〔記者湯世名／彰化報導〕迎接馬年，彰化縣花壇鄉金盾城隍廟將在2月17日年初一至2月21日年初五舉辦博杯大賽，初賽只要到廟參香拜拜添香油錢500元，就可參加博杯，連續博3杯聖杯者即可參加決賽，最大獎是125CC機車1輛，獎項相當豐富。去年冠軍是1名男大生，他以連續擲出6杯，勇奪冠軍，把最大獎機車騎回家，直呼是最讚的過年禮物。

金盾城隍廟為回饋廣大信眾長期擁護跟支持，將於春節期間舉辦博杯送機車活動。初賽時間為2月17日至2月20日每天上午9點至下午4點，以及2月21日上午9點到中午12點，到廟參香拜拜添香油錢500元，即可獲得1次博杯的機會，以此類推。連續博3杯聖杯者即可參加決賽(沒入圍者送新春紅包)。

廣告 廣告

決賽在2月21日(年初五)的下午2點至5點，入圍決賽者參加，頭獎是125CC機車1輛、2獎是電冰箱、3獎為液晶電視，另外還有多項精美家電用品，獎項相當豐富。

【看原文連結】

更多自由時報報導

把握3天好天氣！週五晚間北部轉濕冷 下探12度

全國最大里7月拆成4里 「福檳」里被嫌棄

2026白沙屯媽祖進香 登轎出發、到北港、回宮日期擲出

LTN投票箱》北捷宣導搭捷運勿用行動電源 你怎麼看？

