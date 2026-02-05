迎馬年 桃園機場春節疏運 2/13啟動

機場近期查獲高壓噴罐、打火機、防狼噴霧劑、行動電源等危安物品，旅客託運行李或進入安檢線前應再次檢查，以確保安檢順利。（圖：機場公司提供）

▲機場近期查獲高壓噴罐、打火機、防狼噴霧劑、行動電源等危安物品，旅客託運行李或進入安檢線前應再次檢查，以確保安檢順利。（圖：機場公司提供）

迎馬年春節，桃園機場十三日起展開春節疏運，並提醒因連假開始階段出境人潮較多，收假開工前則以入境旅客為主。為因應連假大量疏運需求，機場公司偕同CIQS（海關、證照查驗、檢疫、安全檢查）及服務大聯盟等單位持續嚴加整備，加強監控航廈周邊道路、出境驗票口、安檢線、證照查驗、轉機安檢、入境檢疫等重點區域人流與交通狀況，透過航班運量整點人數預報表每小時滾動更新運量預報，協助相關單位彈性調度人力與設施，提升整體疏運效率，協助旅客順利通關。

機場公司表示，今年春節及二二八和平紀念日疏運期間為二月十三日至三月二日，共計十八天，疏運期間增加客運包機三十八架次、加班機一七九架次，總運量預估二七四萬人次。提醒旅客航班起飛前三小時抵達機場辦理報到手續，善用網路辦理報到，並留意託運、手提行李物品攜帶規定，加速安檢通關效率，多搭乘大眾運輸工具往來機場，確保行程安全順暢。

根據航班運量預報資料推估，出境尖峰日為二月十三日、十四日、十五日（小年夜），入境尖峰日為二月二十日（初四）、二十一日（初五）、二十二日（初六），日運量皆超過十六萬人次。今年返鄉過節與出國旅遊人數，整體皆較去年更高，疏運期間日均運量約一五·七萬人次，相較去年春節假期日均運量一四·七萬人次，成長約六·八％。

由於春節期間出國人潮眾多，機場公司建議旅客提前三小時抵達機場，預留較多時間辦理報到，盡早完成安檢。至安檢線前，先將水瓶倒空，電腦、平板及行動電源自隨身行李中取出，同時脫掉外套、帽子、皮帶，加快安檢流程；防風打火機、防狼噴霧劑等危安物品禁止攜帶，前往降雪地區的旅客，將「防滑冰爪」置於託運行李內，切勿隨身攜帶。確認隨身行動電源或鋰電池無破損、膨脹等異常情形，並依航空公司規定妥善收納，確保旅途順遂。