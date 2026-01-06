迎馬年 清境農場大推馬術秀及櫻花季一泊二食優惠吸客 大中華記協拜會場長

（記者林富貴／南投報導）2026年適逢馬年，為搶攻新春與寒假旅遊商機，清境農場結合園區招牌「利比扎馬術秀」與櫻花季，推出一系列應景活動。農場不僅安排國際級馬術展演，更祭出新品「清燉羊肉麵」及「半日牧羊人體驗」，在住宿部分則推出「2026一泊二食」限定優惠，盼以豐富的文化內涵與親民價格，打破國旅高價迷思，吸引民眾上山走春。大中華記者友好交流協會理事長林富貴於6日與新北市中和區華新里前里長簡鎮鄉親友團，一同前往清境農場拜會，由場長王仁助親自接待。

圖／大中華記協提供。

清境農場場長王仁助表示，今年春節最大的亮點在於配合馬年到來，主打著名的「利比扎（Lipizzaner）馬術秀」，這種來自歐洲的古典宮廷舞馬是以優雅體態聞名，全亞洲僅有6匹都在清境農場。場方特別強化馬術秀內容，讓遊客在粉紅櫻花盛開的山巒美景中，近距離欣賞駿馬英姿，象徵新的一年「馬到成功」、「龍馬精神」，預期將成為春節期間最熱門的打卡焦點。

圖／大中華記協提供。

除視覺饗宴，農場在餐飲與體驗活動上也推陳出新，餐廳部全新研發「清燉羊肉麵套餐」，主打清爽回甘的湯頭搭配手工麵條，強調能品嚐到在地食材的鮮甜原味，適合寒冬暖胃。此外，針對親子家庭設計的「半日牧羊人體驗」，讓遊客親身參與餵食、學習趕羊技巧，透過寓教於樂的方式親近動物，落實食農教育理念。

圖／大中華記協提供。

王仁助強調，清境農場不僅是熱門觀光景點，更是推廣永續農業與在地文化的平台。透過整合美食、深度體驗與優質住宿，農場期盼在金馬年新春，讓遊客感受高山牧場的溫暖人情與純淨自然。

