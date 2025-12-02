迎馬年 竹市稅務局《2026幸福新竹》月曆 捐發票輕鬆換

竹市稅務局《二O二六幸福新竹》月曆登場十二月四日起捐發票輕鬆換。

為迎接二O二六年馬年到來，新竹市稅務局特別推出《二O二六幸福新竹》月曆，將於十二月四日起開放兌換。稅務局表示，凡捐贈十一至十二月份雲端發票五張，即可兌換月曆一份，數量有限，換完為止，歡迎市民朋友把握機會，一起迎接嶄新的一年！

稅務局二日說明，《二O二六幸福新竹》月曆以童趣的筆觸與繽紛的色彩呈現市府施政亮點，從榮登英國生活品質研究院「二O二五全球幸福城市指數」第七十五名、獲銀牌級榮譽，到新竹國際風箏節勇奪「米蘭設計大獎－銀獎」及「美國繆思大獎－金獎」的國際肯定，再到實踐「老幼共好」理念的新竹兒藝節及祝你好孕系列措施，完整記錄城市躍升的軌跡。此外，月曆也納入稅籍異動即時通、稅單電子化、納稅者權利保護及各稅開徵等實用稅務資訊，提醒民眾即時申請、如期納稅，維護自身權益。

稅務局指出，兌換活動自十二月四日起登場，當日兌換時間為上午十時至下午二時，地點位於稅務局一樓聯合服務台。民眾只要捐贈十一至十二月份雲端發票五張，或紙本發票十張，即可兌換《二O二六幸福新竹》月曆一本。活動當天也同步舉辦「捐發票換宣導品」活動，民眾捐贈雲端發票四至二十九張，並正確回答租稅問答，即可獲得宣導品一份。自十二月五日起，月曆兌換時間改為每日上午九時至下午四時，地點為稅務局 1號櫃檯，數量有限，兌完為止，請民眾把握機會。

稅務局補充，為有效預防詐騙冒用或不當移轉情形，財政部推出「稅籍異動即時通」服務，透過簡訊、電子郵件或LINE等方式即時通知民眾不動產異動情形，協助市民快速掌握名下不動產狀況，守護財產安全。民眾可透過「地方稅網路申報作業系統」，使用自然人憑證或已註冊健保卡線上申請，亦可攜帶身分證，至任一地方稅稽徵機關提出申請，開通全國各縣市（連江縣除外）服務。

民眾如有任何稅務疑問，請至稅務局網站查詢或撥O八OOOOO三二一、一九九九市民服務專線，將有專人為您服務。