迎馬年！花蓮海洋主題樂園辦水下生肖交接 萌翻遊客

潛水員扮水下金馬，隔玻璃與水蛇玩偶交接。（圖：梁國榮攝）

農曆春節將至，花蓮海洋主題樂園以創意結合生態教育，推出「金蛇辭歲、駿馬迎春」系列活動，打造陸海空全園區共慶新年的歡樂場景。

其中最受矚目的亮點，莫過於海洋池上演的「生肖交接儀式」。由潛水員頭戴可愛造型馬，在水中與象徵蛇年的水蛇玩偶隔玻璃相會，寓意送舊迎新，並藉此傳遞海洋生態保育理念。此外，探險島水族館也應景展出「巴西海馬」，而聰明討喜的海獅更將扮演新春大使，現場發送紅包，與遊客互動拜年。

巴西海馬，成為應景海洋生態教育展示。（圖：梁國榮攝）

遠雄海洋公園行銷企劃經理林雅涵表示，為迎接馬年到來，園方不僅安排陸上與水中動物齊賀歲，更派出造型海洋動物布偶於入口及園區內發放開運紅包，象徵「一元復始、萬象更新」。同時，推出三層式優惠：只要身份證字號含「0、2、6」、姓名中有「遠、雄、海、洋、賀、馬、年」任一字，或生肖屬馬，符合一項即可享入園價699元，符合兩項優惠價299元，三項全中者更能免費入園。

海獅賀新春送紅包，添喜氣。（圖：梁國榮攝）

此外，園區再加碼「玩一天、送一天」活動，於2月4日至3月1日期間，凡購票入園者，隔日可免費再次入園，讓遊客能輕鬆分段暢玩各項設施、觀賞精彩表演，深度體驗海洋主題樂園的多元魅力。

遊園期間，動物造型布偶公仔，會在園區發送紅包。（圖：梁國榮攝）

遠雄海洋公園邀請全國民眾春節連假期間，來到花蓮邊欣賞蔚藍海岸，邊參與熱鬧又富有教育意義的新春活動，度過一個難忘的「海洋走春」之旅。（梁國榮報導）