迎馬年 蘭陽博物館推出新春系列活動

蘭陽博物館推出「歡樂宜蘭年－蘭博新春系列活動」，於農曆年前四個假日辦理「墨舞蘭博－名家揮毫迎新春」活動。

蘭陽博物館於春節期間天天開館，大年初一至初六（2月17日至2月22日）推出「蘭博轉轉樂・好運馬上來」活動，有滿滿文青喜愛的文創品。

「勁水國寶－故宮x蘭博特展」，結合數位互動科技，認識與體驗國寶文物之美。

蘭陽平原資源豐富，展出的肉形石展現精湛雕工，是觀眾的最愛。

蘭陽博物館為迎接馬年春節，規劃推出「歡樂宜蘭年－蘭博新春系列活動」，結合書法藝術、趣味互動與國寶展覽，自農曆年前至春節期間，提供民眾多元的文化參與選擇。系列活動包含「墨舞蘭博－名家揮毫迎新春」、「蘭博轉轉樂・好運馬上來」及「勁水國寶－故宮×蘭博特展」，邀請民眾於春節期間走訪蘭陽博物館，體驗宜蘭在地文化與藝術內涵。

「墨舞蘭博－名家揮毫迎新春」將於農曆年前四個假日1月31日、2月1日、2月7日及2月8日舉行，邀請頭城書法家陳清海及康潤之老師現場揮毫。活動地點設於遊客大廳，並結合「驚豔山林－臺灣巨木展」展區，兩位老師於臺灣扁柏檜木桌上書寫馬年春聯，讓民眾近距離欣賞書法創作過程。現場同步辦理公益義賣，民眾可隨喜樂捐索取春聯，所得款項將全數捐助宜蘭聯合勸募基金會。

蘭陽博物館於春節期間天天開館，大年初一至初六（2月17日至2月22日）推出「蘭博轉轉樂・好運馬上來」活動，每日限量200名，獎項內容包含宜蘭博物館家族館、在地商家及文創單位所提供的商品。

此外，現正展出的「勁水國寶－故宮×蘭博特展」，為國立故宮博物院國寶文物首度於東臺灣展出，共展出30件國寶級文物，包括〈肉形石〉、〈游魚轉心瓶〉、〈橄欖核舟〉等，並與宜蘭在地出土文物〈人獸形玉玦〉、〈金鯉魚〉進行展示對照，呈現蘭陽地區與水文化之歷史關聯。展場並結合3D數位影像互動設計，協助觀眾認識文物細節與背景。

特展期間提供相關票價優惠，宜蘭縣籍65歲以上長者、縣籍學生及於宜蘭就學的學生可免費參觀，宜蘭縣民、外縣市民眾購票及相關活動資訊，請至蘭陽博物館官方網站查詢。