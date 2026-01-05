迎馬年 迷你馬及黑天鵝重返輔英校園

黑天鵝在輔英地標慈母湖下水，成為校園生態一員。(記者洪臣宏攝)

〔記者洪臣宏／高雄報導〕邁入丙午馬年，輔英科大今(5)日迎來嬌客，迷你馬Rody將到校園頤養天年，校園地標慈母湖睽違6年後，再現黑天鵝優游身影，全校師生驚喜連連，老校友也感動不已。

在苗栗縣長鍾東錦促成下，大久珍禽繁殖場及八里左岸馬場分別致贈一匹迷你馬及2對黑天鵝給輔英科大，今天與師生相見歡，黑天鵝在董事長張可立、校長林惠賢、校友顧問徐麗月及輔英附設幼兒園師生見證下水，成為校園生態一員。

張可立表示，黑天鵝壽命最長可達30年，過去曾陪伴許多校友成長，如今重新迎接新客入住慈母湖，與華鵝、白羅曼鵝、綠頭鴨等水禽共處一湖，與草地上低頭覓食的迷你馬，雙雙成為校園師生療癒的亮點。

廣告 廣告

輔英已有一匹母迷你馬Snowball，這次找來公馬Rody與牠作伴，這2匹老馬將在此養老。天鵝曾是輔英慈母湖長年駐足禽類，後來逐漸凋零，經6年空窗期後再度回歸。

徐麗月回憶，民國五十年間，輔英創辦人張鵬圖與金門縣政府商議，由金門贈送22匹迷你馬，輔英則提供2名免費名額給金門籍學生，這2名學生畢業後必須返回金門服務，以增加當地醫護人力，當時傳為一段佳話，而這2名學生就是她的同班同學；天鵝稍後也來報到，是許多輔英校友共同回憶。

輔英表示，除了新增2對黑天鵝及一匹迷你馬，加上先前退休職員許勛傑贈校的4對綠頭鴨，這批動物家族的加入，豐富校園自然生態景觀。

迷你馬Rody與小朋友相見歡，牠將在此頤養天年。(記者洪臣宏攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

圖解1週天氣！強烈冷氣團週一報到 下探6度週末回暖

「台灣立場」現形了？雲圖驚見神秘防護罩阻隔 鄭明典曝原因

三個台南地名冷知識2-1》樂園沒了、汽水停產、船廠也拆光

向農民借地種「福田」 一種就是36年

