迎馬年 銀行送開運小物

永豐銀行推出推出發財水、迎福春聯、聚寶袋及發財糖等馬年四寶。（記者陳建興

記者陳建興∕台北報導

二０二六年農曆春節即將到來，各家銀行近期紛紛準備經過金庫加持的發財米、發財水、發財錢母等限量幸運小物贈送給客戶，祝福民眾今年財運旺、鴻運開，在新春伊始討個好彩頭。

由於銀行是聚財之地，許多民眾會特別到銀行取水，象徵蓄集好財運，而各家銀行參考民間習俗，每年春節前會選定吉日，將發財米、發財水等小物放入金庫「加持」，經過祈願祝福後再送入客戶手中，是非常受歡迎的禮品之一。

永豐銀行二日舉行記者會，宣布推出發財水、迎福春聯、聚寶袋及發財糖等馬年四寶，規劃將於二月十一日至十三日於全台一百二十五間分行、每日限量發送八十八瓶發財水，民眾前往辦理換新鈔等各項業務，即可免費領取限量開運小物。

中信銀行表示，預計在二月二十三日農曆新春開工首日，準備八萬八千八百八十八份象徵吉祥開運的發財金、發財水、發財米及防詐宣導禮，餽贈來行的財富管理客戶。

凱基銀行則以躍馬迎春為主題推出年度限定發財水、發財米，選用台灣優質好米與天然礦泉水，傳遞粒粒踏實、滴滴順心的祝福，象徵新年財運向前、順勢開展，致贈財富管理客戶。