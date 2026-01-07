迎馬年 馬英九基金會推限定版「驫」字掛曆限時搶抽

馬英九2026「驫」字年曆。讀者提供



記者周志豪／台北報導

馬年將屆，前總統馬英九繼上周公布最新馬年春聯後，今天再於IG推出2026限定版「驫」字掛曆，並開放網友免費搶抽。即日起至16日中午止，只要有追蹤馬英九基金會IG，回答限定問題，並標記一位好友，就有機會被選中。

馬英九表示，再過一個多月即將迎來農曆「馬」年，因自己姓馬，覺得今年也算是自己的年，所以特別請馬英九基金會設計限量新年小物，有興趣的朋友可以到馬英九基金會的IG看看。

馬英九基金會IG則提到，只要有追蹤馬英九基金會IG帳號，並幫該篇貼文按愛心，並留言回答「在生活中遇到什麼瞬間，會讓你展現出「驫」一般的速度？」，並標記 1 位好友，即有資格餐與基金會評選。

馬英九基金會表示，活動即日起開始至16日中午12時止，基金會也將於當天下午4時選出10位最有狂驫感留言，贈送2026限定版「驫」字掛曆，得獎名單當天也會公布在IG限時動態。

馬英九基金會也提到，基金會惠私訊得獎者詢問寄送資料，提醒餐與活動但為不公開帳號網友留意私訊，中獎者需於 72 小時內回覆寄送資訊，否則視同放棄，活動寄送地區也僅限台、澎、金、馬。

