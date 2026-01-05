迎高齡化 公廁馬桶擬坐式為主 女廁改建 性別友善廁所引爭議

目前全國列管公廁約4萬5000座，近一半為蹲式馬桶，但我國將邁入超高齡化社會，長者如廁不便，環境部長彭啓明昨指出，將鼓勵各縣市新建廁所以坐式馬桶為主，盼坐式比例提高至8成。環境部去年數據顯示，全國列管約4萬5000座公廁，坐式馬桶約占53.6％，蹲式馬桶占比46.4％。

彭啟明昨指出，蹲式馬桶對長者不便，且造成環境汙染，甚至細菌數是坐式數千倍，現在新加坡、日本僅鄉下地區才有蹲式，台灣確實有很大進步空間。

他表示，現在全國列管4萬5000座公廁，蹲式占比近一半，希望未來坐式比例增高至8成，蹲式則不再增加，目前將積極鼓勵各縣市政府或公營單位，新廁所以坐式為主，並制定指引，但尚未確定蹲式廁所消滅的時間點。

此外，環境部也推動「性別友善廁所倍增行動方案」，預計去年至118年投入2.8億，將原本623座性別友善廁所，增加到1246座，不過立法院法制局指出，實務上多數性別友善廁所由既有女廁或無障礙廁所改建，引發爭議。

立法院法制局表示，參考英國經驗，建議現階段可先由環境部於補助要點或設置參考指引明定，新修建性別友善廁所時，應就男女使用者及身心障礙者使用可及性與實際需求為整體評估，避免造成任一族群不利。

環境部環境管理署長顏旭明則回應，較常見應是既有男廁改建性別友善廁所，且性別友善廁所倍增行動方案補助對象為新建的廁所，不過若有法制局所述情形存在，願意在設置相關指引明確規範，減少女廁或無障礙廁所被改建為性別友善廁所的狀況。