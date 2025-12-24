迎115年第1道曙光 臺東山海逾10支鏡頭不漏接

記者古可絜／綜合報導

臺東沿海迎接元旦曙光、日出是許多民眾的首選，包括蘭嶼、綠島等，臺東長達逾170公里的海岸線，都有很好的視野。迎接明年第1道曙光，民眾不用再冒低溫衝現場，臺東長達逾170公里海岸線和南橫埡口都有即時影像捕捉曙光和日出，民眾可線上守候迎曙光、看日出。

往年元旦，臺東縣政府、太麻里鄉公所、東部海岸國家風景區等，都會舉辦迎接第1道曙光活動，吸引熱血民眾冒著低溫和黑夜衝現場。臺東已經連續3年沒有舉辦元旦迎曙光活動，不過民眾可以透過臺東縣政府和東管處設置在海邊、高山的即時影像迎接曙光。

臺東縣政府表示，臺東縣政府設置在臺東市鯉魚山、卑南鄉杉原灣、太麻里鄉華源曙光觀景臺、東河金樽漁港、南橫埡口的即時影像，都可以看到曙光，特別是南橫埡口的曙光、日出，在翻騰的雲海和山邊跳出，相當特別，讓人驚豔。

為迎接2026年第一道曙光，當日設置在埡口的鏡頭會定格在日出方向，從清晨6時23分雲海上就會露出橘光，接著曙光、日出，整個過程至6時35分景象都很美，民眾雖然無法進入埡口，但能透過電腦或手機螢幕迎曙光。

此外，東管處設置在東海岸包括石梯坪、三仙台、都歷管理處、加路蘭遊憩區等8支即時影像，清晨時鏡頭也都會轉向海面，迎接曙光和日出，民眾如果不方便到臺東，可透過即時影像欣賞美景。

