迎115年！高雄市議會元旦升旗曝光 丙午馬年一卡通首度亮相

▲高雄元旦最盛大！「躍動高雄、智慧共榮」升旗典禮登場，限量一卡通清晨開搶。

「躍動高雄，智慧共榮」 高雄市議會邀請市民參加115年元旦升旗

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】迎接115年，高雄市議會將再度攜手市府舉行元旦升旗活動，主題定調為「躍動高雄，智慧共榮」，議長康裕成與副議長曾俊傑邀請市民齊聚文化中心廣場，一起迎接嶄新的一年。

議會自101年起，已連續15年舉行元旦升旗典禮，每年之初，和市民朋友共同迎接新年到來；康議長表示，在府會齊心努力下，高雄正加速成為智慧與永續之都，期待和市民共同參與城市轉型，迎向美好的115年。

115年元旦升旗典禮援例將在文化中心圓形廣場舉行，由高雄女中樂儀隊帶頭為活動揭開序幕，備受市民喜愛的國軍娃娃將帶來活力演出，海軍陸戰隊樂儀隊也將延續傳統，上演精彩操槍絕技，展現國軍英勇戰力。

元旦升旗活動將限量發放5000張，以丙午馬年與「躍動高雄，智慧共榮」為主題設計的特製版「一卡通」，一匹彩繪馬伴隨代表希望的小鳥，飛越過高雄的著名地標，象徵帶來智慧與多彩的未來，歡迎市民踴躍參加升旗活動、索取限量一卡通。

一卡通號碼牌預計於115年1月1日上午6時起發放，發完為止，並以文化中心卡啡那文化探索館為排隊起點，升旗活動禮成後兌換至上午10時。

活動當天實施交通管制，議會請市民朋友多多利用大眾捷運前往文化中心，元旦升旗活動重要流程如下：

06：00 發放一卡通號碼牌(預計兌換時間為08：15-10：00)、07：00 高雄女中樂儀隊表演、07：15 開場、07：17 國軍娃娃表演、07：25 議長及市長致詞、07：35 海軍陸戰隊樂儀隊表演、07：55 升旗典禮、08：05 祈福儀式。（圖╱高雄市議會提供）