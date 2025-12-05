迎12月演唱會熱潮 南投衛生局把關車站美食安全
▲迎接十二月演唱會熱潮！南投衛生局針對本地大眾運輸站附近的特色餐飲店進行稽查。(圖：南投縣府提供)
年底演唱會活動接力登場，各縣市跨年活動也陸續備戰，民眾出門欣賞演唱會、參加活動前，常會選擇在大眾運輸站周邊覓食。為讓大家旅途「玩得盡興、吃得安心」，縣府衛生局已提前展開為民眾把關食品安全。
衛生局執行「一一四年公共運輸場站及周邊賣場附設餐飲業稽查專案」，針對本地大眾運輸站附近的特色餐飲店進行稽查。本次共稽查十一家餐飲店，稽查重點包括食品業者登錄、產品責任險、定型化契約及環境衛生等；另針對前述餐飲業者共抽驗20件產品，檢驗項目為衛生標準及食品添加物等，檢驗結果所有產品都符合規定，大家可以放心消費。
衛生局長陳南松表示，縣內大眾運輸場站周邊的餐飲安全向來是稽查重點，目的是讓民眾在出發前享用美食時更加放心。無論旅程是前往台北、台中、高雄或其他城市，衛生局都會持續加強監督，守護飲食品質，讓民眾吃得安心、玩得開心，盡情享受每一場精彩又難忘的演出旅程。民眾如有食品衛生安全問題及消費疑義，可電洽南投縣政府衛生局服務專線049-2231994。
其他人也在看
美國人發胖他們害的！ 舊金山怒告10大食品巨頭
超市貨架上琳琅滿目的食品，看來好吃，但卻是害人變胖的元兇？舊金山市政府於周二（2日）正式對美國10家食品製造商提起訴訟，指控其生產與大力行銷的超加工食品導致全國民眾陷入健康危機，並要求企業承擔責任。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發起對話
日本流感嚴重大流行！ H3N2新變種「K分支」席捲日韓，專家：今年疫苗恐擋不住
全台進入流感流行期滿2個月，鄰近日、韓等國流感疫情也呈現持續上升趨勢。隨著病例數增加，現階段流行的H3N2型別，已出現變種的「K分支」。最近日、韓疫情如何？面對變種病毒，疫苗還有效嗎？ 根據疾管署統計，11月23日～11月29日全台類流感門診、急診就診人次為8.7萬，與前一週相比變化不大。上週感染流感新增24例併發重症個案，另有9人死亡。自今年初至今，累計349例重症病例。在重症及死亡的病例中，多數為65歲以上長者及慢性病患者，高達93%未接種流感疫苗，感染型別以今年流行的H3N2為主，其餘H1N1與未分型則佔少數。 疾管署副署長林明誠表示，國內流感疫情自進入流行期後，雖曾連8週下降，但隨氣溫愈降愈低，確診數很有可能在1～2週內會開始增加。目前預計將在12月中迎來另一波流感感染潮，感染人數屆時將持續上升，於農曆春節前後達到高峰。 台、日、韓流感疫情升溫，新變種「K分支」增2症狀 不只台灣，民眾喜愛前往旅遊的國家，包括日本、南韓及歐美等國，近期流感疫情也只升不降，甚至部分歐、亞、非地區的流感陽性率超過3成。據日本厚生勞動省統計，日本全國感染流感病例已達19.6萬人，定點報告數達到51.1康健雜誌 ・ 1 天前 ・ 發起對話
全聯鯛魚案逆轉？ 供貨商稱未檢出 高市衛生局：不同檢體
全聯販售的台灣鯛魚排被檢出含有動物用藥殘留，高雄市衛生局下架該產品，但雲林供應商卻出示未檢出問題藥物的檢驗報告，將向高市衛生局申請複驗。高市衛生局強調官方與業者送驗的檢體不同，無法直接比較結果。目前從魚塭到商品的各環節皆已採樣送檢，各方正等待最終藥檢結果出爐，以釐清真相！TVBS新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
「此生必賞絕景」湯西川溫泉雪洞祭！從平家傳說、鹼性溫泉到近千座迷你雪洞打造的日本夜景遺產～
湯西川溫泉（湯西川温泉）位於栃木縣日光市的深山中，擁有超過800年的歷史，據說是平家人隱居的地點，當地以高品質鹼性溫泉著稱，是日本少數保留傳統風情的溫泉鄉。每年1月底~3月初湯西川溫泉都會舉辦「雪洞祭」（かまくら祭り，也稱為「雪屋祭」），數百個夜間燃燭火的迷你雪洞景色如夢似幻，彷彿出現在雪地上的點點星光，是日本「死前必訪絕景」之一！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前 ・ 5
流感病例上升 桃園籲市民接種疫苗守護家人健康
（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】隨著近期日本多地流感疫情快速攀升，病例持續增加，引發國際關注。桃園衛 […]觀傳媒 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
日韓流感大流行 台中公費疫苗僅剩4.6萬劑
年末聚會、旅遊活動頻繁，加上冷氣團接連南下，流感疫情持續升溫！台中市衛生局統計，市府今（2025）年共採購82萬5685劑公費流感疫苗，目前已接種77萬9352劑，使用率達94.4%，目前僅剩4萬6000餘劑，提醒日、韓流感疫情明顯加重，全球多地流感活動度也同步走高，呼籲盡早接種疫苗。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
流感肆虐中國17省 急診陽性率近45%、青少年占比高
近期，中國流感患病人數持續上升。中國疾病預防控制中心日前發布的《全國急性呼吸道傳染病哨點監測情況（2025年第47周）》...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 1
中市流感公費疫苗剩4.6萬劑 衛生局：高風險族群儘速接種
衛福部疾管署統計，第48週（11月23日至29日）全國類流感門急診就診人次達87,162人，其中台中市為13,237人，與前一週相近，不過隨年末聚會與旅遊活動頻繁，加上冷氣團持續南下，將使流感疫情再度升溫，台中市政府衛生局提醒，社區傳播風險持續存在，民眾進出公共場所應自主佩戴口罩、勤洗手並維持咳嗽禮節，目前公費流感疫苗庫存約4.6萬劑，呼籲符合接種資格者則應把握時間接種公費流感疫苗，以降低重症風險。全國廣播 ・ 1 天前 ・ 發起對話
中國17省流感高流行 全國估計12月中旬達峰
（中央社記者張淑伶上海3日電）中國目前有17個省分進入流感高流行階段，中國疾控中心預計全國在12月上中旬流感達峰的可能性較大。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
時隔12年法國再出現2起MERS病例 患者曾跟團旅遊中東
（中央社巴黎3日綜合外電報導）法國衛生部今天表示，境內發現2起中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS）病例，已予以隔離，2人曾參加旅行團前往阿拉伯半島；法國上回出現MERS病例則在2013年有2例。中央社 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
粉紅超跑南下！白沙屯媽祖高雄贊境 吸信徒朝聖
高雄市 / 綜合報導 「粉紅超跑」白沙屯媽祖，受邀到高雄三山媽祖賜福贊境，今(5)日第一天，南下前鎮與紅毛港朝天宮媽祖會合，吸引滿滿信徒朝聖，明後兩天也預計和岡山壽天宮、鳳山五甲龍成宮、旗山天后宮齊會岡山，四大女神共襄盛舉也讓信徒相當期待。敲鑼打鼓聲，響徹雲霄，現場聚集滿滿香燈腳，人人高舉手機，大家都是要來一睹媽祖風采。主持人說：「祈求風調雨順。」粉紅超跑，白沙屯媽祖，南下高雄參加祈福贊境活動，第一天抵達前鎮漁港，和紅毛港朝天宮媽祖會合，雙媽遶境，現場熱鬧滾滾。信徒說：「從台中來，早上五點多就出發了，到這裡在路上有跟白沙屯車子遇到，我們是虔誠的香燈腳，(走過幾年)三年。」粉紅超跑白沙屯媽祖，到高雄贊境，5日就南下駐駕，不少人天還沒亮，就起床迎接。6、7日兩天，也將與岡山壽天宮；鳳山五甲龍成宮、旗山天后宮，齊會岡山賜福贊境，四大女神共襄盛舉讓信徒相當期待。信徒說：「這個是歷史的一刻，今天第一次看媽祖上船，太感動了。」白沙屯媽祖上午十點，從前鎮漁會大樓集結起駕，沿途行經多個宮廟，最後再到紅毛港朝天宮駐駕，活動第一天，現場就聚集大批來求平安的信徒，除了是跨地域的信仰交流，更是台灣宗教界歷史性的一刻，女神旋風席捲南部，展現台灣民間信仰強大凝聚力。 原始連結華視影音 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
流感全年化 病毒易變異 鼻噴式流感疫苗 對不同病毒株具交叉保護力、8～12個月長效保護，感染專科醫師圖文解析
流感全年化 病毒易變異 鼻噴式流感疫苗 對不同病毒株具交叉保護力、8～12個月長效保護，感染專科醫師圖文解析照護線上 ・ 1 天前 ・ 發起對話
高雄「一日農夫體驗趣」 展現農村小旅行的深度魅力
二○二五高雄旅行公會「冬季國際旅展」近日在高雄展覽館盛大登場，吸引全台旅遊業者、縣市觀光單位及特色品牌齊聚；高市府農業局、觀光局、原民會、高雄市觀光協會、高雄市輪船股份有限公司與東高雄觀光產業聯盟等單位共同參展，農業局這次以「農村慢旅體驗」為策展核心，透過展板、故事照片與地方物產展示，呈現高雄農村的自然風景與文化底蘊，帶領民眾一次看見六龜、杉林、美濃、旗山到永安等地的多樣旅遊面貌，成為高雄館中最有溫度、最具故事性的展區之一。(見圖)農業局今(三)日說明，「高雄一日農夫體驗趣」自一○二年推動以來，已逐步發展成高雄農村觀光的重要品牌，透過結合食農教育、地方創生與永續理念，讓遊客不僅是走入農村，更能理解一棵果樹、一杯茶、一道風味料理背後的土地故事；這次在高雄自家主場登場，不僅讓 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
華視歲末點燈活動登場！ 迎接璀璨十二月
台北市 / 綜合報導 歲末將至，華視也以1場溫暖的點燈儀式，點亮歲末的光輝時刻。下午活動熱鬧非凡，從耶誕市集到各式美食，員工們齊聚一堂共襄盛舉，提前在公司迎接節慶氛圍。華視新聞主播雷雅說：「創意無限公益向前。」董事長總經理與華視主播們齊心按下燈球，剎那間廣場燈飾光芒綻放，耀眼點燈也為璀璨的12月揭開序幕。公廣集團董事長胡元輝說：「每次到了耶誕夜或者耶誕節氣氛的時候，常常在這樣的氣氛中感染，就兩個字就是平安，所以我很想藉這個機會祝福所有的同仁，不只有今年的平安，而且擁有每一年每一天的平安。」大廳昨(3)日下午熱鬧非凡，披薩炸雞各式美食都能盡情享用，鏡頭往旁邊看員工還能從耶誕市集中，買到實用家電或是心儀小物，而對於明年大家都充滿期待，華視總經理劉昌德說：「希望能夠在原來多元活力的基礎之上，再往創意還有公益來做一個前進，明年我們也會繼續這些好的，不管是專案節目跟新聞，大家再一起努力再創高峰。」期許2026持續向前，而回顧2025，今年的大家也都卯足全力產出優質作品，華視新聞主播雷雅說：「首先呢我們在新聞方面，恭喜高峰會『守住裂縫中的孩子』，這次是獲得了『全球華文永續報導獎』恭喜他們。」新聞部分除了新聞高峰會，華視新聞雜誌也憑藉優異作品榮獲新聞報導人權貢獻獎、金馬獎等多個時段收視也有傑出表現，戲劇層面阿榮與阿玉勇奪金鐘最佳編劇，掌聲中華視將帶著滿滿能量，繼續將最好的作品最溫暖的故事帶給每一位觀眾。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
全聯鯛魚排…解冤：毒被放大10倍！29歲女研究助理握生殺刀 離職真相曝
這黑鍋誰扛？高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，朔源已賣出4000片，被吃下肚的難估算，引發食安恐慌。雲林供應商「口湖漁類生產合作社」背負罪名，自行送檢卻顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，事件陷入羅生門。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，昨（4）晚一改強硬態度，由局長率領副局長、檢驗科長90度鞠躬道歉，並將錯指向已離職、29歲陳姓女研究助理擅自將電腦參數放大十倍，導致一錯再錯。只是陳女離職時間點敏感，就在完成整份報告後；對此，衛生局說，對方是因考上高普考離職，是既定非突然。然而這也凸顯牽動國人食安、產業的「毒指控」竟是由一個人負責生殺大權。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 65
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 1 天前 ・ 10
2025全台最夯遊樂園景點TOP10排行榜出爐 第一名竟有324萬人去過！｜【旅遊攻略】
根據交通部觀光署觀光遊憩據點資料庫2025年1月～9月按縣市及類型及遊憩據點交叉分析統計數據顯示，全台最受歡迎的遊樂園景點是義大世界，到訪人數3,649,501人次，第二第三名分別是麗寶樂園、尚順育樂世界，一起來看全台遊樂園熱門景點有哪些！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前 ・ 1
驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了
醫師蘇信豪表示，最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 45
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 9 小時前 ・ 56
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 108