迎2026元旦曙光 全台9大景點一次看

阿里山的日出美景，吸引不少遊客上山。（圖／阿里山賓館提供）

2025年進入倒數，不少人提前做好準備迎接2026年第一道曙光，台北天文館指出，2026年全台第一道曙光出現在海拔3443公尺的花蓮縣柏南山，時間為6時03分；最早日出同樣在柏南山，時間為6時28分；若不特別前往高山的話，本島平地的最早日出是鵝鑾鼻燈塔的6時34分；離島則是蘭嶼的6時29分；民眾可使用「2026元旦曙光地圖」查詢自己心儀的地點，《中時新聞網》整理出全台9大追曙光、日出的知名景點，供民眾參考。

天氣方面，中央氣象署表示，12月30日起有一波東北季風增強，預估會持續影響至1月4日，北部及東北部天氣較涼，跨年夜、元旦各地低溫約15至17度，北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區也有零星雨勢。

新北三貂角

時間：曙光6時10分、日出6時36分

位於新北市貢寮區的三貂角，是台灣本島最東邊的地點，站在此處右側是太平洋海、左側是東海區域，可見到海水爬嶺、海天一線的美景，除了日出外還能遠眺龜山島，是北部民眾觀賞日出的好選擇。

台北陽明山

時間：曙光6時09分、日出6時34分

七星山作為台北市第一高峰，一直是看日出、夜景的好所在，陽明山國家公園還會在元旦這天舉辦「山迎曙光・旗映新年」升旗典禮，上午8時在陽明山國家公園遊客中心前登場，歡迎民眾一同上山迎接新的一年到來。

宜蘭太平山

時間：曙光6時06分、日出6時31分

以絕美日出聞名的太平山，今年12月31日住宿老早就客滿，往年園區為了讓民眾上山看日出，會在元旦這天提早到凌晨3時開園，但農業部林業及自然保育署宜蘭分署表示，受宜專一線邊坡整治工程影響，12月15日起太平山園區統一延後至上午7時30分才開園，且元旦這天也不會例外，只想上山一日遊的民眾恐無緣見到元旦曙光、日出。

南投日月潭

時間：曙光6時10分、日出6時34分

日月潭的環潭自行車道曾被CNN選為「全球10大最美自行車道」，不同路段可以欣賞不同潭景之美，若天氣狀況允許，還可能在潭面上看到倒映日光形成的「雙日出」。

南投合歡山

時間：曙光6時04分、日出6時29分

合歡山群峰視野遼闊，每座山頭都能觀賞壯觀的日出美景，知名的松雪樓、武嶺牌樓一直是追光的好所在，交通部公路總局建置的YouTube即時影像可吸引大量年輕人熱血上山合照，尤其元旦這天更能吸引不少人朝聖。

嘉義阿里山

時間：曙光6時06分、日出6時31分

作為台灣國旅的代表地點，阿里山上有知名的祝山觀日平台、小笠原山觀景台可以觀賞日出，前者可以搭乘祝山觀日列車直達，後者也只需在抵達祝山觀日平台後步行約10分鐘即可到達。

元旦當天清晨5時30分至7時30分，祝山觀日平台停機坪還會舉辦「日出印象音樂會」，演出嘉賓包括歌手高蕾雅、董事長樂團、Skyline天際線融合爵士樂團及樂興之時管絃樂團。

台東三仙台

時間：曙光6時10分、日出6時34分

位在台東縣的三仙台，每年元旦都會吸引大批粉絲前來等候日出，可說是最熱門的打卡點之一，八拱跨海步橋與日出的景象融合在一起，是不少人心中的最美日出。

台東太麻里曙光園區

時間：曙光6時11分、日出6時35分

「太麻里」在排灣族語中，代表的就是「太陽升起的地方」，此處因此也被稱為日昇之鄉，千禧曙光紀念園區就位於太麻里火車站前，此處有平直的海岸線面對太平洋，不遠處也有被稱為「台版天空之鏡」的華源觀景台可以欣賞日出美景。

墾丁龍磐公園

時間：曙光6時09分、日出6時33分

龍磐公園每年元旦都會吸引千人來迎接元旦曙光，2025年首度推出的「風域曙光路跑」廣受好評，從佳樂水出發，一路沿著螢光海岸線奔跑，到終點線時可以迎來旭日東昇的曙光，2026年將會再度開跑，且每位跑者都會有一張獨一無二的曙光限定明信片，並設置限定臨時郵局，讓跑者們沐浴在曙光中，寄出這一天的感動。

