迎2026台灣燈會 加入「慢遊嘉義」抽英迪格酒店住宿券

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】2026台灣燈會即將於嘉義盛大登場，為迎接這場全台矚目的年度觀光盛事，阿里山英迪格酒店攜手嘉義縣政府「慢遊嘉義」品牌，推出「2026台灣燈會在嘉義限定合作｜阿里山英迪格酒店 × 慢遊嘉義」專屬活動，結合高端旅宿體驗與在地旅遊推廣，邀請全台民眾在賞燈之餘，深入體驗嘉義的慢活魅力。

本次限定合作活動自115年2月10日至3月15日，活動期間民眾只要加入「慢遊嘉義」官方 LINE 帳號 https://lin.ee/p85nTGg ，並於活動期間點選專屬優惠券，即可獲得抽獎資格，每一LINE帳號限參加一次。

最大獎項為 阿里山英迪格酒店住宿券4份，每份價值25,000元，讓幸運得主能以尊榮體驗方式，感受阿里山國際級旅宿的獨特風格與嘉義山林之美。

文化觀光局表示，2026台灣燈會不僅是全國重要的文化觀光活動，更是推動城市品牌與觀光能量的重要契機。此次與阿里山英迪格酒店攜手合作，透過抽獎活動吸引更多民眾關注嘉義、走進嘉義，以實際行動促進旅遊動能，展現公私協力推動地方觀光的成果。

阿里山英迪格酒店指出，身為深耕嘉義的重要觀光夥伴，始終致力於支持地方大型活動與城市行銷。本次透過與「慢遊嘉義」的限定合作，希望讓更多旅客在參與台灣燈會的同時，也能延伸旅程、停留嘉義，從山林、人文到慢活節奏，全方位感受嘉義的獨特魅力。

中獎名單將於3月19日中午抽獎，並透過「慢遊嘉義」官方LINE帳號通知中獎人。中獎後將由阿里山英迪格酒店專人聯繫，協助後續贈獎事宜，活動相關稅務將依所得稅法規定辦理，並提醒中獎人須於指定期限內完成相關文件與稅務程序。

嘉義縣政府、阿里山英迪格酒店期盼共同為2026台灣燈會注入更多觀光亮點，串聯高端旅宿與在地旅遊品牌，打造兼具國際視野與地方溫度的嘉義形象。

圖：2026台灣燈會即將於嘉義盛大登場，為迎接這場全台矚目的年度觀光盛事，阿里山英迪格酒店攜手嘉義縣政府「慢遊嘉義」品牌，推出「2026台灣燈會在嘉義限定合作｜阿里山英迪格酒店 × 慢遊嘉義」專屬活動抽住宿劵。（照片嘉義縣文化觀光局提供）