迎2026年新年 南鯤鯓代天府元旦辦贈春聯活動





迎接新年，有台灣王爺總廟之稱的台南市南鯤鯓代天府，每年於元日舉辦贈春聯活動。總幹事侯賢名表示，今年贈春聯活動沒有現場揮毫，而是請來10位整復師為民眾作傳統整復推拿義診，為信眾舒緩身體不適、調理筋骨，祛除酸痛，健健康康過新年。另外，現場有門聯3000幅、春聯10000份供民眾領取，歡迎全國民眾利用元旦假期來南鯤鯓代天府參香祈福。

侯賢名指出，南鯤鯓代天府創建於1662年，奉祀五府千歲，神威顯赫，信徒遍及海內外，名列國定古蹟、國家重要民俗、米其林三星級景點、台灣王爺總廟等十大殊榮。目前有分靈廟宇2萬8000多間，每年香客近千萬人次。該廟有著深厚的歷史與文化底蘊，名聞全國的五府千歲進香期，2013年獲得文化部指定為國家重要民俗。

2026馬上添福贈春聯活動，將於1月1日上午9時至12時在南鯤鯓代天府廟前廣場舉行，活動內容有開筆儀式、贈春聯、義診、國樂團現場演奏等。侯賢名說，往年有書法家及水墨家現場揮毫，今年改辦傳統整復推拿義診，請來10位整復師為民眾義診，為信眾舒緩身體不適、調理筋骨、祛除酸痛，期望能健健康康過新年。

另外，侯賢名總幹事於五王殿向五府千歲跋桮請示新的一年吉祥字，獲得神明指示南鯤鯓代天府丙午年吉祥字為「旺」字，並詳解其深刻意涵。該吉祥字將於農曆新年開廟門儀式時贈送前來參與的信眾，在眾神的護佑下，新的1年吉祥如意，生意興旺，錢財豐盈，平安順遂，萬事如意，好運旺旺來。侯總幹事歡迎信眾屆時能踴躍參與，共享福氣。

