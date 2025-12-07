迎2026年 投資股優於債

2026年將是大環境變動、機會與風險並存的一年，台股上看3萬4000點。（本報資料照片）

迎接2026年丙午馬年，將是大環境快速變動、機會與風險並存的一年；儘管聯準會主席鮑爾明年可能打包走人、美國對等關稅讓全球經濟受到衝擊，富邦金首席經濟學家羅瑋仍認為，明年整體投資趨勢仍是「股優於債」；施羅德認為，明年美股不再獨領風騷，科技產業受惠AI投資加速、基礎建設擴張，韓國與台灣的半導體與硬體生態系明年持續追趕，為繼美股的後起之秀；富邦投顧對明年台股展望，是目前各投顧中抱持最樂觀的看法，AI續強下，指數將以「微笑曲線」走向3萬2000點，樂觀情境下將進一步挑戰3萬4000點。

廣告 廣告

富邦投顧董事長陳奕光預期，台股明年有多股推升力道，其中，最受矚目是台灣超額儲蓄將達5.1兆元創新高，意味市場流動性充裕，在定存利率極低的情況下，資金會流入股市、ETF等金融資產，是正面推升股市最大利多。

除超額儲蓄帶來的資金動能外，陳奕光指出，貨幣型基金也將成為股市潛在動能，加上多檔ETF新血加入，以及當沖融資更趨熱絡之下，預估明年台股獲利年增率達2成，電子、金融、傳產原物料皆有表現空間，指數將以「微笑曲線」走向3萬2000點，樂觀情境下有機會挑戰3萬4000點。

由於美國總統川普政策多變、232條款尚未定案，安聯投信台股團隊認為，2026年台股仍是震盪偏多走勢格局，偏多原因是基本面太強，尤其AI伺服器與高階晶片的拉貨力道強勁，台股所有上市櫃公司總獲利在2026年仍可能續創新高，有望帶動股價表現。

基本面部分，安聯投信認為，台股的AI相關公司展望正向，全球主要CSP（雲端服務業者）對AI投資有增無減，美系大廠均預期2026年支出將高於今年，各公司積極擴建資料中心，帶動AI相關供應鏈、電子零組件等營收動能。

根據安聯台股團隊估算，2026年台股整體企業獲利預估有望成長20.9％，動能預期超越今年。分產業看，預估電子明年仍維持高速成長約24％，而金融、傳產受惠於低基期，預估將分別成長5.2％、15.9％。

時序進入12月，台股布局仍大有可為，為明年預先布局；安聯投信建議，可聚焦AI供應鏈，包括電源、散熱、PCB及記憶體等有望受惠結構性成長，受惠明年出貨量翻倍，相關供應鏈備貨量上億台；傳產部分，可留意明年世足賽題材帶動運動品供應鏈，可能現在議題就逐漸發酵了。

全球企業今年都面臨對等關稅不確定性，培養更大的韌性能力，這波漲勢背後隱藏著股市漲勢過度集中的風險，富蘭克林坦伯頓基金集團表示，隨AI投資逐漸發揮生產力效應、聯準會降息寬鬆的環境下，美股與國際股市間表現的差距將收斂，明年投資策略上建議增加日股、歐股等布局，也建議適度加碼新興股、債市以及美國小型股等配置。

富蘭克林坦伯頓基金集團也預測，明年美元將趨弱(Weakening)，策略上建議納入非美資產，尤其看好新興市場、黃金及數位資產。