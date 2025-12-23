政治中心／綜合報導

迎接2026年，民進黨中央找來2024年大選，頗受好評的貓狗徽章設計師操刀，推出賴蕭Q版政績桌曆，平安夜當天開放索取，而總統府元旦的升旗活動，今年以醫護為主題，並找來旅法設計師負責主視覺，而上週五發生北捷憾事，主辦單位指出按照往例進行，包括憲兵、北市警都會協助維安。

動感舞蹈搭配熟悉歌詞，特別版國民健康操表演，即將在2026元旦升旗典禮登場。

迎2026年！賴蕭Q版政績桌曆 貓狗徽章設計師操刀

2026府前元旦升旗以醫護為主題。（圖／民視新聞）總統府副秘書長 何志偉：「健康台灣團結守護為主題，要展現我們醫事夥伴，以及我們全體國民，團結守護健康台灣的豐沛能量。」

主視覺設計師 林琬津：「造型上我選用在醫療場域中常見的形狀為主軸，像是抽血用的採血管或是中醫拔罐，實驗室中培養皿，牙醫使用的小鏡子的圓形造型等。」

睽違四年再以醫護為元旦升旗主題，旅法設計師別出心裁，設計許多讓醫護會心一笑的細節，感謝他們守護台灣，而上週五北捷發生憾事，外界關注人潮眾多的元旦升旗，維安會不會加強？

集智館文化總經理 陳幼軒：「元旦當天有七個管制口，然後每個管制口裡面都會有一個安檢的措施，所以是由現場的憲兵的同仁，然後以安檢的方式才能入場，更外圍的區域會有台北市的警力做交通的管制，然後以及秩序的維護所以我們目前是依照往例來進行。」

迎接2026年到來，民進黨中央找來2024大選，廣受好評的貓狗徽章設計師操刀，推出總統賴清德，與副總統蕭美琴的Q版桌曆，大大蘋果象徵"蘋安"，其中一面是經濟、產業、國防、長照、育兒等重要政績，另一面日期部分，包括318太陽花學運12週年、519白恐記憶日，以及524同婚紀念日等重要節日，都列入其中。

民進黨中央黨部推賴蕭Q版桌曆迎接2026年。（圖／民視新聞）民進黨發言人 韓瑩：「裡面會有採用像是蘋果的設計，那還有加上馬年，那我們也是用一些比較溫暖可愛的風格去凸顯，民進黨一直都是在我們這一年，執政團隊做了非常多的表現，那其實很重要就是在守護台灣。」

超夯限量Q版桌曆，平安夜開放索取，陪伴國人開啟新的一年。

