迎2026年！連鎖餐飲搶客優惠齊發 點餐加碼送菜、爽吃泰式沙嗲

搶攻2026年第1季營收，連鎖餐飲集團紛推好康優惠搶客，從點餐加碼送菜、送甜點，到加購享優惠、銅板價吃沙嗲的快閃好康，品牌業者優惠齊發。(陳韻萍攝)

喜迎2026新年，包括王品、饗賓、豆府這3家連鎖餐飲集團紛推好康優惠搶客，從點餐加碼送菜、送甜點，到加購享優惠、銅板價吃沙嗲的快閃好康，搶攻2026年第1季營收，品牌業者優惠齊發，也讓民眾樂得省荷包吃好料。

【西堤送起司雙拼迎新年 陶板屋贈天婦羅拼盤】

即日起到2月28日，到全台「西堤」享用2客經典套餐，出示可愛「奧樂雞」聯名活動畫面，就贈「起司雙拼」1份。(王品集團提供)

2026年新氣象，王品集團旗下兩大國民品牌「西堤牛排」與「陶板屋」，攜手贈開運好菜。「西堤牛排」今年與百萬人氣插畫家「掰掰啾啾」合作，最萌聯名充滿在西堤官網、粉專各個角落，還推出品牌專屬紅包袋組，準備送給大小朋友。即日起到2月28日，不限平假日，到「西堤牛排」內用2客經典套餐，並出示官網或社群的「馬吉NEW YEAR」活動畫面，可獲得「起司雙拼」1份，感受起司醬與帕瑪森乾酪雙倍濃郁鹹香，大大提升用餐幸福感。

此外，1月31日至2月19日期間，民眾到全台「西堤」內用消費，每桌可獲得1組可愛爆棚的「奧樂雞」馬年紅包袋組合，內含2個紅包袋與貼紙，再贈限量的「英式炸魚兌換券」1張，兌換券可於2月22日至4月30日用餐兌換。

受到家庭客群喜愛的「陶板屋」，日前推出新主餐「和牛漢堡排佐炙烤牛排」，一網打盡厚實多汁的和牛漢堡排與炙烤牛排，獲致不少好評。(王品集團提供)

即日起至2月28日期間，憑官網或官方粉絲團指定活動畫面，到全台「陶板屋」內用消費2客套餐，每桌即招待「酥炸天婦羅拼盤」1份。(王品集團提供)

同樣受到家庭客群喜愛的「陶板屋」，日前推出新主餐「和牛漢堡排佐炙烤牛排」，一網打盡厚實多汁的和牛漢堡排與炙烤牛排，搭配主廚特製濃郁紅醬，獲致不少好評。2月28日(含)前，憑官網或官方粉絲團指定活動畫面，到全台「陶板屋」內用消費2客套餐，每桌招待「酥炸天婦羅拼盤」1份，可吃到金黃香酥的日式唐揚雞和鮮魚；店家再加碼送好康，當次消費滿千元，加贈限量「金黃酥炸魷魚」兌換券1張，可於3月1日至4月30日兌換。

「陶板屋」今年春節首次與插畫家「就是醬子，喵！」攜手聯名招財紅包袋，以招福、招財作為設計概念，1月23日至2月13日期間，到全台「陶板屋」內用，可獲贈1組限量的福氣「醬」臨品牌聯名紅包袋組合，內含2入招財貓紅包袋與1張「金黃酥炸魷魚」兌換券，該兌換券可於3月1日至4月30日用餐兌換，贈完為止。

【饗賓集團金雞母朵頤 網友讚新莊最好吃西餐廳】

饗賓集團旗下被網友盛讚為「新莊最好吃的西餐廳」、「比饗饗CP值更高」的 排餐品牌「朵頤牛排Doricious」，12月重磅回歸新莊。(陳韻萍攝)

擁有「饗A JOY」、「饗饗」、「旭集」等多個連鎖高檔吃到飽品牌的「饗賓」集團，旗下排餐品牌「朵頤牛排Doricious」在去年歲末重磅回歸新莊，「朵頤牛排」新莊宏匯店與台北新光站前店，分別於2025年12月19日、12月23日接力開幕，以800元出頭就可大啖自助餐美饌的高CP值，被網友盛讚為「新莊最好吃的西餐廳」、「比饗饗CP值更高。」

重新回歸的「朵頤」在牛排品項全面升級為Prime等級美國牛排，同時呈獻「極饗焗烤龍蝦」、「法式鴨腿佐莓果醬」以及「慢熟法式羊排」等共10款海陸精緻主餐，搭配豐盛百匯餐台，讓饕客盡情享用精緻主餐，也能同享豐盛百匯餐點。開幕期間展開為期1個月的活動，用餐民眾於個人社群平台標記「朵頤牛排Doricious」、打卡地標，即可兌換開幕限定甜點1份。

【帕泰家3款精選泰式小點 99元加購最多省70元】

豆府餐飲集團旗下蟬聯6年泰國米其林必比登推薦的泰式料理品牌「帕泰家」，由於位在台北信義區百貨商場內，看好信義區龐大的人潮與上班族，去年底推出全新升級版「最強10力派個人獨享餐」，主打平日限定、1人1套、道道到位的特色。

本次升級的「個人獨享餐」，強調就算揪不到咖也要吃的用餐哲學，每份個人獨享餐均包含開胃小點、每日精選湯品及經典飲品1杯，搭配全新推出的4大主食，以及既有6款不同風味的主食，組成「最強10力派個人餐」。

為了讓個人獨享餐也能吃出澎湃感，「帕泰家」同步推出泰式明星小點99元加購優惠，包括「炭烤雞肉沙嗲串」、「芋絲炸雞翅」、「泰式椒麻雞」3款高人氣泰式小點，99元就能能輕鬆加購，最多省下70元。

【限時快閃優惠超狂 周二、周五50元嗑雞肉沙嗲】

歡慶新品上市，「帕泰家」特別規劃了限期的加碼活動寵客，即日起至2月13日止，每逢周二與周五，凡點購任一個人獨享餐，即可享50元超殺價格加購原價149元的「炭烤雞肉沙嗲串」1份，立省99元。

