迎2026第一場瑞雪！合歡山下雪深2公分 昆陽往武嶺車輛掛雪鏈

2026年第一場瑞雪報到！南投仁愛鄉合歡山一帶今（2）天凌晨4點多，飄冰霰又下雪，路面積雪一、兩公分，警方啟動雪地管制，昆陽往武嶺方向須加掛雪鏈才能通行。

地面上滿滿都是白雪，積雪目測大約一到兩公分，放眼望去一片銀白世界，位在南投仁愛鄉合歡山一帶今天凌晨4、5點開始，迎來2026年的第一場瑞雪，雖然山上遊客不多，但難得遇上新年第一場雪，還是吸引不少民眾專程上山「追雪」。

合歡山降下今年第一場雪。圖／台視新聞

積雪2公分！ 追雪族不畏寒冷「穿短褲、拖鞋」

追雪民眾表示，本來今天沒有要請假、要回去上班，但看到新聞說氣溫會零下、有下雪，就直接衝上山看雪。

有民眾請假上山追雪，有人穿著單薄挑戰低溫。圖／台視新聞

另外有人在路邊開心堆起小雪人，還有人不畏寒人穿短褲，穿拖鞋上山忙著拍照留念，不過因應路面結冰、濕滑，南投警方也隨即啟動雪地管制，從昆陽往武嶺方向，車輛一律得加掛雪鏈才能通行，警方在現場提醒駕駛小心慢行，確保上山民眾的行車安全。

