迎2026第一道曙光 台東5組4K鏡頭君直播美景
【記者李光濱／台東報導】為迎接2026年跨年第一道曙光，台東縣政府今(30日)宣布，將透過縣內5組4K即時影像鏡頭直播，讓民眾無論身在何處，都能一同感受新年的祝福與美麗曙光。
台東縣政府表示，根據中央氣象署資料，全台最早迎接曙光的地區，將從台東縣蘭嶼鄉日出6時30分的曙光開始，隨後成功鎮三仙台6時34分、太麻里鄉曙光園區6時35分的時間，也將見證這個美麗的景象。而位於海拔2,722公尺的南橫啞口，則與蘭嶼的曙光幾乎同步，為跨年活動增添更多的精彩。
縣府交觀處指出，台東縣政府先前已在縣內架設10支即時影像，地點分別位於南橫埡口、池上天堂路、金崙大橋、華源曙光觀景台、富岡漁港、杉原灣、富山、金樽、鯉魚山以及多良車站，皆為熱門的觀光亮點，其中，華源曙光觀景台、杉原灣、南橫埡口、金樽、鯉魚山等5處即時影像皆可觀看曙光。
除了迎曙光活動，新的一年台東也籌備好各大活動迎接全國各地的好朋友來台東玩，更多活動資訊可上「台東觀光旅遊網」查詢。
相關連結：台東觀光旅遊網
Amazing Taitung 台東就醬玩YouTube頻道
更多壹蘋新聞網報導
有講跟沒講一樣！賓賓哥爆已婚且有紅粉知己 他沒認：不多做描述
陳美鳳「心一揪不敢看新聞」 憶曹西平秀場魅力：永記得他的笑
投資客縮手僅剩剛需撐盤 房市量價背離市場強弱分明
其他人也在看
川普會晤納坦雅胡 重申哈瑪斯需解除武裝
美國總統川普（Donald Trump）跟以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu），29日在佛州海湖莊園會面，這是雙方今（2025）年第6次會晤。川普表示，如果哈瑪斯不解除武裝，他們將付出慘痛的代價，並且對伊朗發出警告，若被發現強化軍事能力，後果將非常嚴重。公視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
10國聯合聲明警告加薩人道處境惡化 以色列將暫停逾30援助組織運作
10個國家的外交部長對加薩人道處境的再度惡化表達「嚴重關切」，並表示局勢「極為糟糕」，在此同時，以色列30日也宣布，暫停超過30個人道組織在加薩走廊的運作，理由是未遵守新的登記規定。 英國、加拿大、丹麥，芬蘭、法國、冰島、日本、挪威、挪威和瑞士，在英國外交部發表的一份聯合聲明中表示：「隨著冬季到來，加薩平民正面臨惡劣的天氣狀況，包含豪雨和低溫。」 聲明指出：「130萬人仍急需住所支援。超過半數的醫療機構僅部分運作，而且面臨必要醫療設備與物資短缺。衛生基礎設施的徹底崩潰，使得74萬人口面臨有毒洪水的威脅。」 這個警告正值美國總統川普(Doctors Without Borders)警告哈瑪斯如果不解除武裝，將「付出慘痛代價」，展現了與以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)站在同一陣線的姿態。 川普29日的發言也淡化了與尼坦雅胡就推動第二階段加薩停火協議，關係陷入緊張的報導。 10國外交部長在聲明中表示，他們歡迎結束加薩流血衝突和確保以色列人質獲釋取得的進展。 聲明指出：「但我們不會忽視加薩平民的困境」，呼籲以色列政府採取一系列「緊急且必要」措施。包含確保國際非政府組織中央廣播電台 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
凶年—回顧2025年的中東
2025年即將結束，這一年對中東而言肯定是一個「凶年」。奔騰思潮 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
沒搶到票不要哭！金唱片「全台獨家轉播」這邊看CORTIS
TVBS、Disney＋ 在跨年夜帶來重磅驚喜！今正式宣布將於 2026 年1月10日16：00 起，全台獨家由TVBS歡樂台轉播及Disney＋線上直播第 40 屆金唱片頒獎典禮（The 40th Golden Disc Awards），邀請粉絲一起參與韓國音樂年度最高榮耀的盛典。中時新聞網 ・ 45 分鐘前 ・ 發起對話
差36歲爺孫戀玩完！75歲男星「遭未婚妻瞞婚」證實分手：我才是第三者
75歲港星李龍基2021年公開認愛小37歲女友王青霞，而王青霞去年涉嫌在港逾期居留被拘捕，後續被裁定7項罪名包括違反逗留條件、作不實陳述、偽造文書等遭判刑2年1個月，今年7月刑滿釋放，當時李龍基不離不棄，甚至在王青霞服刑期間求婚成功，「爺孫戀」掀起熱議。近日有YouTuber爆料王青霞一直「瞞婚」早已在家鄉結婚生子；如今李龍基鬆口證實兩人已分手。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發起對話
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 1 天前 ・ 72
蔡依林演唱會遭疑「光明會」 音樂總監笑駁：那我就是金城武
此次《PLEASURE》演唱會以「人間樂園」為核心概念，蔡依林率領包含巨型公牛、蟒蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等多達20隻奇幻混種動物出場，搭配「煉獄劍林」、「真相之書」、「綠丘巨人」、「蛇冠心座」、「命運之輪」，以及高達七層樓的「愉悅之女」等大型舞...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 27
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 1 天前 ・ 11
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 11
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 32
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
曹西平睡夢中走的！生前交代後事「3細節」曝光 謝他陪人生最後一哩路
資深藝人曹西平（四哥）29日深夜傳出在家中猝逝，被發現時已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，享壽66歲。曹西平生前和乾兒子Jeremy及其女友同住，雖無血緣關係，感情卻宛如家人，過去就曾向Jeremy交代後事3細節。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發起對話
他45歲提早退休、20年後真心勸：一定要有自住房「避免退休金花光要做到3件事」
多數人在剛離開職場時會準備一筆退休金，確保起碼幾年內生活無虞。但隨著退休生活不斷展開，坐吃山空的日子令人焦慮，尤其當碰到如意外、疾病、子女需求等緊急狀況，必須動用計畫外的資金時更是如此，該如何應付才能讓退休生活不致因缺錢而陷入困頓無繼？Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前 ・ 27
屢遭我軍「火控鎖定」 共艦喊：嚴重危及安全
台海對峙，驚險一瞬間！今天（30）凌晨，共軍「烏魯木齊艦」，企圖闖入我24浬鄰接區，遭到海軍「班超艦」火控雷達鎖定。隨後，共軍透過廣播嚴正喊話，說這是「敵對行為」、「嚴重危及安全」，並要我軍立即停止挑釁行動；不過我軍「班超艦」，全程堅守陣位，沒讓共艦跨越雷池一步。TVBS新聞網 ・ 16 小時前 ・ 249
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走
資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 54
出賣蔡依林45歲極致視角！謝盈萱曬片喊：怎麼辦到
娛樂中心／綜合報導天后蔡依林（Jolin）的「PLEASURE世界巡迴演唱會」，自昨（30日）開始、一連3天在台北大巨蛋舉行。開唱首日，影后謝盈萱就到場支持，隨後也在IG限動上傳超近距離片段，讓45歲蔡依林的超極致視角全被出賣。民視 ・ 4 小時前 ・ 6
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 44
蔡依珊曬28年前舊照！ 參加「NASA太空營」學霸青澀模樣曝光
紅豆食府千金、國民黨前副主席連勝文的妻子蔡依珊是理科學霸，近日她在社群網站分享兩張對比照，一張是1997年青少年時期，與同學們到美國參加「NASA太空營」的合影，另一張則是多年後同一群人再度聚首的近照，充滿情懷。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 13