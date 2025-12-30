迎2026臺南跨年演唱會、山林光節、鹽水燈節、賞花泡湯、購物抽獎齊登場
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】本週即將告別2025、迎接2026，觀光旅遊局局長林國華表示，臺南擁有豐富人文底蘊、自然景觀、美食與購物選擇，能滿足不同年齡與喜好的旅客，跨年來臺南絕對不會失望。
全臺最美山林燈節 龍崎光節《空山祭》登場（114/12/25－115/3/1）
被譽為「全臺最美山林燈節」的臺南龍崎光節《空山祭》邁入第七屆，今年以「山林呼喚 Call of the Wild Woods – the Mountain Awaits」為策展主題，結合地景藝術、聲光科技、AI互動與在地聲景，邀集國內外藝術家深入龍崎山林，打造14組期間限定作品，回應堊地地貌、自然生態與時間演化，讓冬季夜晚的山徑化為一段可被行走、聆聽與感知的藝術旅程。
星光卡司齊聚 2026臺南好YOUNG跨年演唱會（114/12/31－115/1/1）
「2026臺南好YOUNG跨年演唱會」將於12月31日18時起，在永華市政中心西側廣場熱力開唱，卡司陣容包含STAYC、鈴木愛理、八三夭、理想混蛋、9m88、魏浚笙、ALL(H)OURS、麋先生MIXER、李竺芯、派偉俊Patrick、Brasca、康康、FEniX、JADE、F.F.O、Angie安吉等實力與人氣兼具的藝人，陪伴民眾熱鬧倒數迎接2026。
草地市集＋電音派對 南科贊美酒店跨年煙火秀（114/12/31－115/1/1）
南科贊美酒店跨年煙火今年邁入第三年，12月31日下午16時起，酒店戶外園區將舉辦免費跨年草地市集，集結美食小吃、文創品牌與多元舞台表演，不需入住、不需預約即可參加；酒店頂樓同步推出電音派對，邀請百大DJ與專業MC接力演出，晚間壓軸則是長達402秒的高空大型煙火秀，與親友一同留下難忘的跨年回憶。
燈籠點亮鹽水街區 月之美術館 漫月美行動（114/12/20－115/3/8）
鹽水月之美術館「漫月美行動」今年以「透明的某日」為主題，即日起至115年3月8日於鹽水街區巷弄展出，溫暖的彩繪燈籠作品《點亮．有天》掛滿王爺巷，也為即將登場的月津港燈節提前暖身。
賞花、泡湯、健行一次滿足 冬季限定療癒之旅
梅嶺紅花風鈴木正值花期，甚至部分品種的梅花也陸續綻放，邀請民眾前往賞花、爬山、看雲海，梅峰古道、伍龍步道及福來老梅園皆可漫步賞花，體力充足者還可挑戰一線天獵鷹尖，中午品嚐梅子雞、薑黃雞，午後再到龜丹溫泉放鬆身心；臺南冬季休耕花海也是限定美景，白河馬稠後關帝廳夏季的蓮田，現已種滿繽紛波斯菊，賞花後再前往關子嶺泡湯，享受愜意冬日時光。
消費滿50元就能抽 臺南購物節好禮送到明年
2025臺南購物節消費抽獎活動已熱烈開跑，活動將持續至115年3月1日，民眾只要在臺南店家消費滿50元，即可登錄參加抽獎，有機會把百萬名車、3C家電、露營休閒設備、飯店住宿券及現金等豐富好禮帶回家。更多臺南旅遊景點與活動資訊，請上臺南旅遊網或追蹤臺南旅遊粉絲團查詢。
其他人也在看
台南夫妻遭詐⋯劣警不受理報案甩鍋戶籍地：白痴被騙！他吞1大過求翻身
台南市新化分局謝姓警員任警17年，去年受理詐騙案件甩鍋，要被害人至戶籍地報案，導致遭詐夫妻身心俱疲，還遭謝員在背後辱罵「白癡」，台南市警局對此祭出「記一大過」重懲，謝員不服提起行政訴訟。高雄高等行政法院判決出爐，認定謝員行為具重大疏失且損害警察形象，判決其敗訴，維持原處分。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 127
仇恨言論恐遭拘留！醫示警：年輕人已無退路
[NOWnews今日新聞]行政院近日通過《社會秩序維護法》部分條文修正草案，未來在公共場所散布仇恨性言論、恐怖主義或消滅中華民國主權等主張，將處3天以下拘留，或3萬元以下罰鍰。對此，時常評論時事的網紅...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 317
一頁式詐騙廣告金主曝光 竟是14家物流公司｜#鏡新聞
許多民眾被一頁式廣告吸引下單，最後卻被騙。刑事局中部打擊犯罪中心，持續追查發現這些一頁式廣告，竟然是國內物流公司付的廣告費。警方拘提14家業者到案，他們才坦承是幫境外公司找廣告平台並且繳付2億多元費用，因此也成為詐騙案幫凶，警方依法將人送辦。鏡新聞 ・ 9 小時前 ・ 18
西門町街頭格鬥！行人不滿被叭「拍車窗發戰鬥邀請」 牛頭牌駕駛被狂K
台北市萬華區西門町27日凌晨發生一起鬥毆事件，林姓男子（28歲）在行人徒步區走路時，不滿被開車的鄭姓男子（50歲）鳴喇叭催促，他趁鄭男停等紅燈時拍打其車窗理論，2人當街爆發肢體衝突，林男連續揮拳朝鄭男頭部猛K，雙方臉部皆掛彩，並互提傷害告訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19
「雨刷」夫妻涉洗錢225億 豪宅「精品牆」查扣80名牌包｜#鏡新聞
中職假球案首腦、也是現任的嘉義縣議員蔡政宜，涉嫌從109年開始，跟妻子替博弈網站洗錢，在高雄、越南、馬來西亞等地，使用大量的人頭帳戶跟電腦程式洗錢，金流超過225億！不法所得兩億元除了買高雄豪宅，也購入了八十多個名牌包！檢警連日追查、抽絲剝繭，12/18對雨刷蔡政宜起訴，至於妻子仍逃亡海外，遭發布通緝。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 2
立院三讀勞保條例 政府撥補法制化、負最後支付責任
（中央社記者陳俊華台北2025年12月30日電）立法院會今天三讀修正通過勞保條例，將政府撥補法制化，明定若遇當年度保費收入少於支出情形，中央政府應有適當經費撥入或補助；勞保財務由中央政府負最後支付責任，且至少每3年檢討財務。為使勞保制度永續經營，行政院會日前通過勞工保險條例第66條、第69條文修正草案，並函請立法院審議。現行條文並未將政府撥補列為勞保基金來源，三讀通過條文增訂，勞保基金來源包含政府撥補金額、其他財源挹注及相關收入。三讀通過條文明定，關於政府撥補金額，在修正條文施行後，由中央主管機關依政府財政及勞保財務狀況，每年編列預算撥補，若遇到當年度保險費收入少於保險給付支出情形，中央政府應有適當經費撥入或補助。三讀條文也明定，勞工保險財務由中央政府負最後支付責任，自修正條文施行後，中央主管機關應至少每3年檢討勞保財務。為避免債務免責規定損及勞工權益、勞保基金財務，三讀通過條文增訂，勞保保費、滯納金排除債務免責相關法律，而修正條文施行前有未繳清保費及滯納金事實者，應適用排除債務免責規定，勞保局並依規定暫行拒絕給付，經繳清欠費後，勞保局應依規定發給。另外，為避免勞工紓困貸款撥付後成為強中央社財經 ・ 12 小時前 ・ 23
雙和醫院爆狼醫性騷》受害女醫師出面指控 受害者不只一人 工會提3訴求
被視為高度專業、理應最重視倫理與人權的醫療體系，再度傳出性騷擾與懷孕歧視爭議。台信傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
【年末勞權不要忘】老闆可以不發年終獎金嗎？ 勞動部揭符合1情況就算違法
2025即將落幕！不少企業會發放年終獎金慰勞員工整年的辛勤，倘若企業今年不發放年終獎金合法嗎？此外，若勞工離職或被資遣，還能領到年終獎金嗎？勞動部一次解答合法性、申訴管道，讓勞工年末安心領權益。Yahoo奇摩股市 ・ 9 小時前 ・ 3
別亂點！ 點光明燈5大禁忌一次看 做錯恐「保佑到別人」
燈是元神的象徵，佛經中以「燈」象徵內心光明、智慧如光。因此，「光明燈」一般寓意照亮前途，並祈求平安吉祥；而不滅的燈火則象徵破除黑暗、開啟智慧、福壽增長。無論佛教、道教、基督教、天主教、一貫道或民間宗教信仰，大眾對於點燈的功德，皆是歡喜樂見的，因為光明即代表順暢、如意、能量、智慧。EBC東森財經新聞 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
雙和醫院爆「狼醫主管」涉多起性騷 被害女醫控院方態度消極
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 國內又有醫院涉入性騷風暴！台北市醫師職業工會今（29）日偕同數位前雙和醫院醫師召開記者會，指控院內發生多起性騷事件，影像醫學部前部主管對多位女性同仁進行言語與肢體性騷擾，但院方態度消極，被迫離職。對此，雙和醫院回應，院方對於任何涉及性別平等及職場性騷擾之申訴，均秉持零容忍原則，同時依相關法令與院內規範即時處理，絕無外...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
苗栗三灣前鄉長涉貪、撈1289萬元…一審刑期創紀錄！二審首開庭人間蒸發
苗栗縣三灣鄉前鄉長温志強涉數百件弊案、收賄1289萬元，案件曝光後，曾遭羈押，起訴移審後獲100萬元交保；一審於今年出爐，被認定涉犯134次罪刑，刑期分別為10個月至10年6個月不等，若採一罪一罰，恐達499年。案件上訴二審，未料開庭時，温志強並未出庭，經查，人早在2個多月前就搭機出境香港，涉嫌棄保潛逃，後續是否沒入保金、發布通緝，待合議庭檢視卷證資料裁定。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 101
【2025年12月活動推薦】新北歡樂耶誕城、跨年晚會、美樂地親子農場、礁溪溫泉燈花季、空山祭、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了12月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，12月有新北歡樂耶誕城、跨年晚會、美樂地親子農場、沐心泉白雪木花季、礁溪溫泉燈花季、空山祭、內湖草莓季、大湖草莓季、落山風藝術季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 個月前 ・ 3
三重男違規過馬路遭罵 「當街趴引擎蓋」被甩飛｜#鏡新聞
新北市三重區，昨天(29日)發生一起行車糾紛，一名31歲的王姓男子，當時載著友人在等紅燈，卻突然被違規穿越道路的林姓男子嚇壞，於是打開車窗外大罵，違規的林男不滿，上前理論，為了拒絕王男駕車離開現場，他直接趴在王男小客車的引擎蓋上，畫面相當誇張。鏡新聞 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
19歲兒遭「200公斤水晶洞砸」身亡 母淚訴「沒勞健保」｜#鏡新聞
27號發生在新北市五股，外寮路的意外！19歲的余姓男子當兵前，到搬家公司打工一個月，沒想到被重達200公斤的水晶洞，砸到頭部，導致後腦勺凹陷、失血過多，送醫後不治，昨天28號遺體相驗，家屬痛哭，質疑雇主沒有投保勞健保，而且怎麼會讓新手，去搬這麼重的物品。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 6
雨刷涉跨國洗錢！ 美女中籍妻是關鍵共犯｜#鏡新聞
嘉義縣議員雨刷蔡政宜涉嫌跨國洗錢遭起訴，但其實同案還有名關鍵主嫌，就是他的美女中國籍妻子，綽號美美的唐斯蓉，40多歲的唐斯蓉擔任發號施令的角色，成立通訊群組後，下令手下協助博弈集團客戶，將金流轉入人頭帳戶洗錢，但美美已經在雨刷被捕前用台灣護照出境，可能藏在中國湖南老家，目前檢警發布通緝追緝中！鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 5
曹西平猝逝哥哥不處理後事將司法相驗 乾兒子哀痛求家屬「讓四哥安息」
66歲藝人曹西平，昨（29日）深夜被發現猝逝新北市三重家中，乾兒子JEREMY到家發現時，他已死亡多時，救護人員到場確認，遺體已經僵硬並出現屍斑，乾兒子因此放棄急救，改由警方處理，但原本應是行政相驗程序，卻因為曹的胞兄表示不願處理後事，警方將啟動司法相驗程序。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
北車再傳突發狀況 男喊"火車出軌"在車站內四處逃竄
社會中心／莊立誠 張智凱 台北報導明天就要跨年了，台北車站又出現突發狀況！下午兩點多，一名男子搭乘板南線到北車，沿途按消防警鈴，還拿出自製的告示單，大喊〝火車出軌〞，站務人員不敢大意，隨即對他噴灑辣椒水，沒想到這名男子，卻開始在車站內四處逃竄，最後被警方壓制在地，依恐嚇公眾現行犯，移送台北地檢署。台北車站裡，一陣騷動，一名身穿卡其衣的男子，不停大聲囔囔，情緒相當激動。在手扶梯上，和站務人員你追我跑，嘴裡還說著自己要去中山站，就怕又波及其他旅客，發生傷人案，支援警力不敢大意，迅速到場，拿出辣椒水，將人壓制在地。抓人過程中所噴灑的辣椒水，導致整個空間充滿濃濃刺鼻味，不少民眾咳個不停，趕緊捂嘴住口鼻。目擊者說，他是往這邊到那邊去，到那個售票亭那邊。還有人提到，好像有個男的，他衝過去然後在那邊，我們也看不清楚。台北車站再傳意外事件。（圖／翻攝畫面）事發就在台北市中正區，週二下午兩點多，一名男子搭乘捷運板南線，前往台北車站，就在他走出車廂前，竟突然按下消防警鈴，遭到站務人員制止後，不聽勸，還二度按鈴。過程中，男子激動咆哮，大聲呼喊，還說自己要去中山站，甚至拿出自製的告示單說〝火車出軌〞，疑似想製造恐慌。鐵路警察局臺北分駐所長洪金德表示，台北車站地下三樓三鐵共構處，有民眾大聲咆哮，本分局員警獲報，立即趕往現場，因該男子於捷運站內，任意按壓火警鈴造成民眾恐慌，經台北捷運站員制止不聽，遂對其噴灑辣椒水制止。台北車站再傳意外事件。（圖／翻攝畫面）1219的攻擊事件，才剛發生不久，如今台北車站再傳意外事件，讓警方和乘客，全都繃緊神經。原文出處：跨年前一天不平靜！北車再傳突發狀況 男喊「火車出軌」遭站務員噴辣椒水 更多民視新聞報導嫌公車聊天吵遭情侶嗆"去包車" 婦人揚言要殺人!嫌講話聲音太大被情侶反嗆 41歲女1句殺了妳被告恐嚇紅衣女在捷運大喊「不准開」乘客嚇瘋 高雄警持盾牌急奔現場民視影音 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
【年末勞權不要忘】年終獎金何時發？年前離職後還能領年終嗎？4大常見問題一次看
年末將至，不少勞工在年前轉職，但也擔心離職後是否能領年終獎金。勞動部提醒，只要勞資有約定，離職或資遣勞工仍可主張權益，離職預告期也算在職。此外，若年終獎金屬「獎勵性質」，是否納入投保薪資也有規範。《Yahoo股市》整理2026年終發放時間、離職勞工領取權益及投保薪資等4大常見問題及解答。Yahoo奇摩股市 ・ 9 小時前 ・ 3
跟家人全鬧翻！藝人曹西平家中猝逝 沒人處理後事將司法相驗
據了解，曹西平平時與乾兒子住在三重河邊北街住處，而吳男29日晚間10時許返家，發現曹西平倒臥屋內、明顯死亡，身上已有屍斑且僵硬，吳男忍痛放棄急救，享壽66歲。曹西平遺體現已被送到板殯，他在家排行老四，上有三哥哥和一弟弟，但他生前與家人「全鬧翻」，警方聯繫其家屬...CTWANT ・ 13 小時前 ・ 發起對話
海巡署空勤隊上士遇劫! 國道撞拖吊車彈飛中線遭撞亡
中部中心/王俞斐、黃信儒、李文華 彰化報導國道三號南下192公里和美路段，發生死亡車禍！小客車撞上內側拖吊車後，彈飛到中線車道，再被聯結車攔腰撞上，駕駛一度受困，送醫搶救不治，據了解死者身分，是海巡署空勤隊的上士，休假外出卻不幸喪命，家屬接獲噩耗，無法接受。海巡署空勤隊上士遇劫! 國道撞拖吊車彈飛中線遭撞亡(圖/民眾提供)民眾拍下，國頭上頭，一部拖吊車停在內線車道，地上滿是車殼碎片，前方的中線車道，一部小客車被聯結車攔腰撞上，小客車車身扭曲變形，車頭幾乎全毀，後方擋風玻璃都被撞碎，駕駛一度受困車內，無法動彈。消防使用破壞器材救出駕駛，但他顱骨破裂骨折，已經沒有呼吸心跳，緊急被送往醫院救治，還是宣告不治。40多歲邱姓駕駛撞上內側車道拖吊車後失控偏移到中線車道 再被聯結車攔腰撞上喪命(圖/民眾提供)這起車禍，發生在29日中午12點多，國道三號南下192公里和美路段，40多歲邱姓駕駛，撞上內側車道拖吊車後，失控偏移到中線車道，再被聯結車攔腰撞上，不幸喪命。40多歲邱姓死者是海巡署空勤隊上士服務單位位在台北文山區 29日休假卻發生意外(圖/翻攝網路)死者家屬接獲噩耗趕往醫院，情緒久久不能平復，據了解，40多歲邱姓死者，是海巡署空勤隊上士，服務單位位在台北文山區，29日這天休假，卻發生意外，只是他的目的地要去哪，家屬也不清楚，痛失至親，難掩悲痛。原文出處：海巡署空勤隊上士遇劫! 國道撞拖吊車彈飛中線遭撞亡 更多民視新聞報導高雄男「恍神開車」撞斷電桿衝進消防隊 9輛消防員私人車輛遭殃出獄又闖禍! 男子毒駕逆向撞7機車 1人骨折送醫耶誕驚魂! 9車連環撞8人受傷 "國1彰化路段"一度大塞車民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話