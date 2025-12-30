迎2026臺南跨年演唱會、山林光節、鹽水燈節、賞花泡湯、購物抽獎齊登場

▲月之美術館《有天》。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】本週即將告別2025、迎接2026，觀光旅遊局局長林國華表示，臺南擁有豐富人文底蘊、自然景觀、美食與購物選擇，能滿足不同年齡與喜好的旅客，跨年來臺南絕對不會失望。

全臺最美山林燈節 龍崎光節《空山祭》登場（114/12/25－115/3/1）

被譽為「全臺最美山林燈節」的臺南龍崎光節《空山祭》邁入第七屆，今年以「山林呼喚 Call of the Wild Woods – the Mountain Awaits」為策展主題，結合地景藝術、聲光科技、AI互動與在地聲景，邀集國內外藝術家深入龍崎山林，打造14組期間限定作品，回應堊地地貌、自然生態與時間演化，讓冬季夜晚的山徑化為一段可被行走、聆聽與感知的藝術旅程。

星光卡司齊聚 2026臺南好YOUNG跨年演唱會（114/12/31－115/1/1）

「2026臺南好YOUNG跨年演唱會」將於12月31日18時起，在永華市政中心西側廣場熱力開唱，卡司陣容包含STAYC、鈴木愛理、八三夭、理想混蛋、9m88、魏浚笙、ALL(H)OURS、麋先生MIXER、李竺芯、派偉俊Patrick、Brasca、康康、FEniX、JADE、F.F.O、Angie安吉等實力與人氣兼具的藝人，陪伴民眾熱鬧倒數迎接2026。

草地市集＋電音派對 南科贊美酒店跨年煙火秀（114/12/31－115/1/1）

南科贊美酒店跨年煙火今年邁入第三年，12月31日下午16時起，酒店戶外園區將舉辦免費跨年草地市集，集結美食小吃、文創品牌與多元舞台表演，不需入住、不需預約即可參加；酒店頂樓同步推出電音派對，邀請百大DJ與專業MC接力演出，晚間壓軸則是長達402秒的高空大型煙火秀，與親友一同留下難忘的跨年回憶。

燈籠點亮鹽水街區 月之美術館 漫月美行動（114/12/20－115/3/8）

鹽水月之美術館「漫月美行動」今年以「透明的某日」為主題，即日起至115年3月8日於鹽水街區巷弄展出，溫暖的彩繪燈籠作品《點亮．有天》掛滿王爺巷，也為即將登場的月津港燈節提前暖身。

賞花、泡湯、健行一次滿足 冬季限定療癒之旅

梅嶺紅花風鈴木正值花期，甚至部分品種的梅花也陸續綻放，邀請民眾前往賞花、爬山、看雲海，梅峰古道、伍龍步道及福來老梅園皆可漫步賞花，體力充足者還可挑戰一線天獵鷹尖，中午品嚐梅子雞、薑黃雞，午後再到龜丹溫泉放鬆身心；臺南冬季休耕花海也是限定美景，白河馬稠後關帝廳夏季的蓮田，現已種滿繽紛波斯菊，賞花後再前往關子嶺泡湯，享受愜意冬日時光。

消費滿50元就能抽 臺南購物節好禮送到明年

2025臺南購物節消費抽獎活動已熱烈開跑，活動將持續至115年3月1日，民眾只要在臺南店家消費滿50元，即可登錄參加抽獎，有機會把百萬名車、3C家電、露營休閒設備、飯店住宿券及現金等豐富好禮帶回家。更多臺南旅遊景點與活動資訊，請上臺南旅遊網或追蹤臺南旅遊粉絲團查詢。