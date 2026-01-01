迎2026！卓榮泰曝4願望 拜託國會合法合憲

▲卓榮泰分享自己的新年新希望，更拜託國會別再提出違反憲政體制、削弱國家安全、破壞財政紀律的各種法案，凡事合法合憲。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 迎接2026第一天，行政院長卓榮泰一早出席總統府前出席升旗典禮，事後也在社群平台提及自己新年由衷的願望，包括國會速審今年中央政府總預算、國防特別預算、院版《財劃法》，最後則是國會儘速行使同意權通過中選會新人事案，並期盼國會不再提出違反憲政體制、削弱國家安全、破壞財政紀律的各種法案，凡事合法合憲，以人民為依歸，為國家而團結，「新的一年、新的合作！新的一年、全速前進！」

卓榮泰上午出席總統府前元旦升旗典禮，表示自己在路途上心中不停的禱念，首先感謝國軍官兵、海巡弟兄姊妹的守護，中華民國國旗始終冉冉升起、勇敢前行，「民主、和平、繁榮」將永遠與國人同在。

卓榮泰也提及自己新年衷心的願望，第一是今年中央政府總預算，請立法院儘速付委審議；第二國防特別條例及預算請立法院儘速付委審議；第三，行政院版《財劃法》，請立法院儘速付委審議；第四，中選會新人事案，請立法院儘速行使同意權。

卓榮泰也期盼，新年朝野展開互動新模式，建立共識、加強合作。至於年後的政局，負責的允諾，包括《軍人待遇條例》、《警察人員人事條例》、以及公教人員退休相關法律，憲法法庭既恢復正常運作，將來依照釋憲結果，該怎麼辦就怎麼辦。

至於老農年金等福利津貼與兒少未來教育發展帳戶，行政院已具體研議多時，將多聽取各方意見，只要合於民主程序、實質充分討論、兼顧財政永續，行政院當與立法院協商溝通，均衡國人生活品質。

最後卓榮泰說，新年有願望、有允諾，更有拜託，希望國會不再提出違反憲政體制、削弱國家安全、破壞財政紀律的各種法案，凡事合法合憲，以人民為依歸，為國家而團結。「新的一年、新的合作！新的一年、全速前進！」並祝福中華民國台灣2350萬國人榮耀、自信、國富、民安。

