迎2026！印度神童稱中國恐有恐攻 龍婆警告三戰將爆發？

再過三天就要迎接2026年，印度神童阿南德再度預言，點名中國、菲律賓與韓半島周邊都是高風險區，還特別表示，中國可能會在西北部或東北部發生恐攻事件。另一位已經往生的預言家盲眼龍婆的預言也被報導，傳出她表示，2026年人類會被AI主導，還可能會爆發第三次世界大戰。

歲末年終，人在莫斯科，被稱為印度神童的阿南德發布2026最新預言。

印度神童阿南德：「將會有一些重大的，地緣政治風險，特別是在中國西北部，維吾爾社群在那裡，已有十多年沒出現，明顯的緊張局勢了，我相信中國有極高的可能，會面臨重大問題，像是中國可能發生，恐怖襲擊事件。」

與中國在南海有爭議的菲律賓資料，還有北韓不斷試射飛彈，與發展核武的朝鮮半島，同樣被阿南德點名是高風險區，他也點出危機時間點，就在4月、7月與11月。

印度神童阿南德：「這些是我們需要保持，高度警覺的特定時間點。」

阿南德2019年精準預言新冠疫情爆紅，但此後爭議不斷，這回對2026年，新疆、南海及韓半島的預測都屬長期地緣政治熱點，讓外界也不感意外，英國鏡報也報導，保加利亞著名的盲眼龍婆、巴巴、萬加的2026預言，龍婆表示2026全球秩序崩壞，可能會爆發第三次世界大戰，中國將接管台灣，普丁會垮台，2026年俄羅斯將出現新領導人，這不是龍婆第一次預言普丁有危機，但2025年都快過完了，普丁還是中氣十足嗆聲烏克蘭。

俄羅斯總統普丁：「如果基輔當局不想，以和平方式解決問題，我們將透過軍事手段，達成在俄烏戰爭，所設定的所有目標。」

龍婆還預言，2026年人類生活將被AI主導，外星文明將會降臨地球，龍婆早已在1996年往生，雖曾精準預言911恐攻襲擊事件，但她早已往生多年，近年傳聞多屬網傳，真實性也讓人得打個問號。

