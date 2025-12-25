迎2026 台中市區國旗旗海飄揚

為迎接行憲紀念日及元旦到來，台中市府團隊啟動全市國旗布置作業，由建設局攜手29區公所共同規劃與執行，透過整齊繽紛的旗海設計，為城市街廓注入迎新活力。國旗迎風飄揚於城市各角落，讓市民在歲末年初之際，於日常街景中感受節日喜悅與嶄新年度的祝福，一同迎向2026年的到來。

建設局長陳大田表示，國旗懸掛特別改採「雙幅垂直懸掛」方式，整體視覺更為醒目大方，近日已陸續於市區多條重要道路完成布置。隨著旗幟隨風飄動，城市主軸道路展現熱鬧又整齊的旗海景觀，不僅讓街景耳目一新，也為元旦假期增添濃厚的節慶氛圍。

陳大田指出，國旗懸掛範圍自市府周邊向外延伸，涵蓋市政路、惠中路、河南路、文心路、台灣大道、德芳南路、沙田路等多條主要幹道，並於分隔島及道路兩側路燈桿同步設置，串聯成連續旗海廊道；各區公所亦配合於轄內重要道路同步布掛，總計懸掛超過2,700面國旗，讓整座城市洋溢迎新與祝福的節日氣息。