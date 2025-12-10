迎2026！台鐵元旦疏運加開41班列車 12/12凌晨紅眼搶票

台鐵為因應115年元旦連假旅運需求，宣布於12月31日、1月1日及1月4日加開東線、西線及南半環自強號共16班，並在北、中、南及宜蘭跨年晚會散場時段加開區間車25班。

台鐵元旦疏運加開41班列車，12日凌晨開放訂票。（資料照／中天新聞）

台鐵表示，此次疏運加開列車總計41班，提供更多班次疏解跨年與元旦返鄉人潮，旅客可依需求提前規劃行程。

元旦加開列車車票將於12月12日凌晨0時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商與語音訂票，民眾可於官網及e訂通APP查詢班次與時刻。

台鐵元旦疏運加開列車時刻 。（圖／台鐵提供，下同）

迎接2026！台鐵加開跨年晚會散場列車 12/12開放購票

迎接2026！台鐵加開跨年晚會散場列車 12/12開放購票

迎接2026！台鐵加開跨年晚會散場列車 12/12開放購票

迎接2026！台鐵加開跨年晚會散場列車 12/12開放購票

延伸閱讀

不是補越多越好！醫揭「活性葉酸」才是身體真正需要

泡完溫泉下半身不對勁？醫：高溫恐讓精子活力降低

台印藥師合作再升級！黃金舜促續盟 林憶君率隊深化交流