迎2026 王識賢、魏如萱登麗寶跨年

王識賢、魏如萱加入「2026包你發 麗寶跨年演唱會」。

記者戴淑芳∕台北報導

「2026包你發 麗寶跨年演唱會」8日公布第二波卡司，包括：金曲歌王王識賢、金曲歌后waa魏如萱與師弟許含光，以及偶像男團女團SEVENTOEIGHT、ARKis、HUR+，加上已公開的宇宙人、美秀集團和MARZ 23眾星雲集。

王識賢從去年《角頭–大橋頭》到今年《角頭–鬥陣誒》，兩部電影共寫下4億多元的票房佳績，迎向2025年的最後一天，他感性表示：「在演藝圈闖蕩近40年，感謝粉絲們一直都在，即使擁有多年舞台經驗，依然帶著謹慎的心，想帶給大家更多不一樣的演出。」

王識賢表示，這次跨年會有別以往的表演，希望能帶給大家耳目一新感受，代表2026將有新的出發，準備更多作品讓粉絲們大飽耳福和眼福，大家敬請期待！

2025年對waa魏如萱最難忘的事之一，絕對包括拿下第二座金曲歌后，她不忘為明年2月的小巨蛋宣傳，笑說：「跨年演出的時長比較短，我會提醒大家我有小巨蛋的演出，歡迎大家來看！希望2026年，世界和平。」

魏如萱師弟許含光則說：「2025最難忘的是我完成從小的夢想，到明治神宮球場的右外野看養樂多燕子的比賽！還有我發行了第三張專輯，謝謝大家的支持！」