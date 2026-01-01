迎2026！「3生肖」財運像瀑布狂瀉 3類人當心破財

元旦迎接2026年到來，命理師高輔進透過易經占卜卦象，分析十二生肖在新的一年財運走向。卦象顯示，生肖猴、牛、蛇三者財運亨通，有望創造豐厚收益；反觀生肖鼠、龍、豬則須謹慎理財，恐面臨破財風險。

命理師高輔進指出，生肖猴、牛、蛇三者財運亨通。（示意圖／塗豐駿攝）

命理師高輔進指出，生肖猴取得「臨卦」，長期低調累積的專業能力已達大師級水準，宛如在煉丹爐中經三昧真火淬鍊而成火眼金睛。他建議屬猴者展現才華，財富將如瀑布般匯聚成湖。生肖牛則獲「巽卦」，埋頭苦幹、不計得失的付出早被看在眼裡，2026年可望獲貴人拉拔進入關鍵團隊，進而創造實質商機。

至於生肖蛇同樣得到「巽卦」，無私奉獻經驗協助他人成長的作為，將一掃先前陰霾，在無心插柳下逐步超車，取得亮眼佳績並創造穩定獲利。

財運須留意的生肖方面，高輔進表示，生肖鼠取得「無妄卦」，在得意時容易忘形展現目中無人姿態，忽略經驗與標準作業程序的重要性。2026年須提防突如其來的變數，半路殺出的意外狀況恐導致破財消災，若一意孤行硬幹到底，損失可能持續擴大。

生肖龍得到「遯卦」，堅持做自以為正確的事，卻忽略金錢投入愈來愈深的風險。即使面對旁人苦心勸告，仍缺乏回頭勇氣，盲目投入恐怕深不見底。高輔進提醒，2026年務必適時停看聽，否則一旦看清現實，恐落得賠了夫人又折兵。生肖豬則取得「坤卦」，財運容易莫名不順，生活中接連冒出難以預期的支出，內心卻無意深入探究原因，若持續放任金錢外流恐埋下隱憂。

其他生肖運勢部分，生肖虎得「晉卦」，有機會巧遇關鍵人物提供建議化解燃眉之急，使財運突破瓶頸提升層次。生肖兔取得「兌卦」，先前投入心力的事務達成目標後，有望帶來不錯獲利或獎金收入，但須留意別過度沉醉於過往成就。

生肖馬獲「姤卦」，因緣際會遇見能改變觀念的貴人，隨著計畫與方向調整，經時間累積後有望創下豐碩成果。生肖羊同樣得到「無妄卦」，小道消息頻傳，自以為掌握明牌或新穎投資標的，卻在正確資訊出現後瞬間衝擊原有認知，容易因判斷失誤而後悔莫及。

生肖雞取得「姤卦」，醞釀已久的計畫在反覆推演與微調流程之際，剛好遇到對的人出現，對方理解想法後順勢推波助瀾，使發展速度大幅提升，彷彿從搭電梯升級成直升機。

生肖狗得到「睽卦」，在表現亮眼創下佳績後，卻因一時迷失方向導致後續決策接連失誤，所幸能及時止損，並在發現問題後聽取旁人意見調整節奏，財運也將回到正常軌道。

