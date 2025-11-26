迎50周年校慶！新莊中港國小穿堂變身「中港大道」 迎校友回歸

中港國小老舊穿堂變身為科技資訊的「中港大道」準備迎接50周年校慶。（吳嘉億攝）

即將在本周末29日舉辦50周年校慶的新莊區中港國小，日前透過穿堂整修，將穿堂的牆面跟天花板，變身成富有科技、環境永續及資訊感的「中港大道」場域，要號召畢業的校友們在校慶的日子裡一同返校團聚，與全校師生一同慶祝這難忘的時刻。

中港國小校長李後榮表示，因為原先的穿堂牆面僅木板鋪設且老舊破損簡陋，適逢50周年的重要時節，在新北市議長蔣根煌及新北市議員陳偉杰、戴湘儀、陳世軒等在地議員協助下，讓學校有嶄新的面貌來迎接慶典，也讓畢業的校友們可以見證到學校新的目標與方向。

李後榮說到，因從學校校門口進入便是一路通往第二至第五棟的穿堂，想到道路上有「市民大道」、「縣民大道」跟「新北大道」，便取其名為「中港大道」，分別以世界地圖中以臺灣為中心的「國際視野」、聯合國2030永續發展目標的「永續關懷」、學校數位學習與創新課程的「科技賦能」等三個大道路段，期盼落實在地、追求國際、發展永續、融入科技及終身學習的核心理念。

陳世軒也在工程完工後發文祝賀並表示，50年的中港國小穿堂相當老舊，有些設備不僅損壞，甚至有腐蝕的狀況，對學生也潛藏安全問題；強調校園的環境設施要完善，才有助於學生們的學習以及確保使用上的安全，因此協助部分建議款幫助川堂的整修。

陳世軒提到，學生們在學校的時間很長，穿堂的翻修讓學校有煥然一新的感覺，不僅可以讓學生上課的氛圍更不一樣，也改善設備因老舊損壞的危險，使用上也能更安全。

