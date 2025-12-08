生活中心／陳致帆、莊柏驊 新北報導

資深演員"翁家明"迎來62歲生日，他為新代言試裝時，工作人員也驚喜端出蛋糕，為他提早慶生，讓他當場嚇一跳，連忙道謝並開心合照留念。他也許下生日願望，希望能接到更多好作品，還笑說希望自己能一路健康活到99歲。

工作人員：「祝你生日快樂這麼好。」

拿著撲滿水果的大蛋糕，工作人員齊唱生日快樂歌，提早為演員翁家明慶生，讓他嚇一跳，除了和大家開心合照，也許下生日願望。

演員翁家明：「希望周邊的朋友都能夠健康快樂嘛，然後自己能夠有點好的作品出來，然後當然還是身體的健康還是要維持啦，對就是這樣，希望能夠自己能夠，不要到100歲至少到99歲嘛。」

工作人員：「我們頭正一點對很好。」

迎62歲生日驚喜慶生 翁家明：希望能接更多好作品

翁家明出道40年，帥度依舊不減。（圖／民視新聞）

明暗色西服、登山、休閒服，一套套接著換，怎麼搭都好看，360度零死角，為新代言試裝，翁家明出道40年，帥度依舊不減，不只保養得宜，保持完美體態，也全靠"控制力"。

演員翁家明：「你要設定好自己的一個運動習慣，就像唸書一樣就是穩定的，讓他去控制好你自己的習慣，我現在一個禮拜大概至少兩次的游泳，然後時間上來講大概會控制在40分鐘左右，那健身房肯定是要去的，飲食上也是要注意到了。」

戲劇片段：「這段時間行事得小心，處理事情別留下後患。」

翁家明覺得是一大挑戰，不只體力耗損，戲份也加重。（圖／民視新聞）

戲劇裡頭，首次挑戰反派，也讓翁家明覺得是一大挑戰，不只體力耗損，戲份也加重，外景、內景一場接一場，不過他也越演越起勁。

