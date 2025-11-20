迎65天史上最長寒假！ 中國祭「低價交流團」招攬台生 教育部示警：慎防統戰

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

大學生即將迎接「史上最長寒假」，然而中國近期利用「兩岸教育交流」的名義，釋出低價優惠吸引學生赴陸交流，這引起了外界質疑其中是否含統戰目的。針對，陸委會與教育部同步發出警示，呼籲師生勿參與中方主導或具統戰性質活動，強調交流須秉持「對等尊嚴、健康有序」原則，且不得違反兩岸條例。

臨近寒假，中國近期利用「兩岸教育交流」的名義，釋出低價優惠吸引學生赴陸交流，引起了外界質疑其中是否含統戰目的。（示意圖／photoAC）

據教育部資料統計，現階段有12所國立大學實施「一學期16週」的學制。在這當中，包括台大、台師大、台科大、政大、中央、清華、陽明交大及屏東大學等8所學校，上學期課程將於12月中旬告一段落，寒假從12月22日一路放到2026年2月23日，總天數高達65天。另外，中興、中山、北大及暨南大學等4校，雖然開學較晚，但寒假也從12月29日開始，長達58天，與往年相比顯著增加。

廣告 廣告

需特別留意的是，中國鎖定台灣大學生，打著「兩岸教育交流」的旗號，提供僅需1至2萬元的低價誘因招攬學生寒假赴陸，此舉引發了外界對於背後可能藏有統戰意圖的疑慮。對此，陸委會呼籲，各級學校及教職人員應恪守規範、以國家利益為先，切勿參加由中方主導或呼應其政治主張的活動。

教育部方面則指出，兩岸教育交流的核心應在於增進彼此的理解與溝通，各校在舉辦此類活動時，應嚴守政府的兩岸政策立場以及《兩岸人民關係條例》，堅持「對等尊嚴」的原則。為了防止教職員觸犯兩岸相關法規或教育人員任用規定，學校應當主動提醒內部人員，切勿前往中國參與帶有統戰性質的活動，務必落實法規遵循，並加強內部管控與自我監督機制。



更多FTNN新聞網報導

大學生寒假長達65天創新高！ 台大等8校「這天」開學多7天假

「國高中改10點上課」引萬人附議 教育部駁回提案：短期內不宜貿然調整

雙重身分掰掰！內政部查違規設籍中國 50人喪失台灣籍

