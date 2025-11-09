迎75週年！淡江大學宣示「AI University」 全台首座校務數據中台曝光

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

生活中心／程正邦報導

註冊率突破101.51%！淡江75週年校慶冠蓋雲集

台灣私立高教龍頭淡江大學於 8日隆重舉行創校75週年校慶慶祝大會。典禮現場洋溢著喜慶氛圍，不僅匯聚了逾3,000名校友、師生與貴賓，更有來自亞洲、美洲等11個國家、36所國際姐妹校的校長和代表親自蒞校祝賀。值得一提的是，淡江大學在114學年度新生註冊率再度突破101.51%，為校慶增添了濃厚的喜悅。

葛煥昭校長致詞。（圖／淡江大學提供）

在典禮前的迎賓環節中，由該校電機系團隊與日本早稻田大學合作研發的 AI智能機器人首次公開亮相。而融合AI與藝術的「空靈書法 太極揮毫」表演，透過感測器隔空寫下「生日快樂」，也讓現場貴賓感到驚豔。

廣告 廣告

國際貴賓特別參觀了甫整建完成的書卷廣場，驚喜發現花崗石上刻有淡江全球 285所姐妹校的校名，象徵推動國際化逾50載的深厚成果。外賓們下午也參與了「世界大學校長論壇」，針對「高等教育的數位轉型與永續發展」議題進行了深度交流。

頒發感謝獎座，向支持淡江的捐款校友及企業致意。（圖／淡江大學提供）

攜手遠傳電信！全台首座校務「數據中台」亮相

淡江大學校長葛煥昭致詞時指出，淡江以「AI＋SDGs＝∞」以及「ESG＋AI＝∞」作為校務發展的兩大願景，致力於將數位與永續轉型相輔相成，與張建邦創辦人提出的國際化、資訊化、未來化「三化教育理念」緊密結合。

為實現「AI University」的目標，淡江大學在資訊化方面已與微軟、NVIDIA等國際企業合作，並在校慶上宣布與遠傳電信攜手，共同發布全台首座校務「數據中台」。

75歲生日快樂！溫馨的慶生儀式由葛煥昭校長（左3）、張家宜董事長（中）與貴賓共同切蛋糕。（圖／淡江大學提供）

葛校長表示，數據中台的核心功能是將學校原本分散在不同地方的「數據孤島」整合在雲端，透過數據整合，將為學校的招生、學生的輔導及各方面的校務治理提供相當精準的預判、預測、分析與判斷。淡江目標在117年打造完成「全雲端智慧校園3.0」。

廣告 廣告

遠傳電信總經理井琪親自出席，高度肯定葛校長推動智慧校園的遠見。井琪表示，雙方的合作是國內大專院校數位淨零雙轉型的成功典範，數據中台將作為基礎，加速深化AI技術應用，為永續校園注入轉型動能。

淡江大學姊妹校代表貴賓們，今晨在陽光灑落的書卷廣場留下滿滿笑容與祝福。（圖／淡江大學提供）

校友肯定母校：期許學生「AI賦能，駕馭AI」

世界校友會聯合會總會長、穩懋半導體董事長陳進財致詞時回應了母校對校友的感謝。他稱許淡江大學屢獲肯定，長期被評選為「企業最愛大學私校第一」，並特別讚揚母校作為國內首座引領AI教育的校園，期許能夠協助各學系學生能AI賦能，駕馭AI。

校慶典禮中，特別頒發「淡江菁英金鷹獎」，表揚六位校友對國家、社會、人群及母校的卓越貢獻，包括：達多科技總經理張瑞峰、辛耘企業副董事長許明棋、臺中市政府建設局局長陳大田、馬來西亞留台校友會聯合總會會長彭慶和、中華紙漿董事長黃鯤雄、台塑生醫總經理劉慧啟。同時也頒發了捐款感謝獎，感謝各界長期對淡江發展的支持。

更多三立新聞網報導

鳳凰颱風恐成「攔腰斷頭颱」13日橫掃台灣 最新路徑曝光

國民黨主席鄭麗文追思「叛國共諜」吳石 陸委會重砲譴責！

震驚醫界！德護理師為「偷懶減輕工作量」謀殺10名病患 遭判處終身監禁

日本愛用免治馬桶？女主播嫌噁心 肛門醫揭「潰爛隱憂」：我自己也不用

