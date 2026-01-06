迎88歲生日！李家同曝「罹癌2年身體狀況」 坦承：老人很難完全健康

博幼基金會創辦人、國立暨南國際大學前校長李家同5日迎來88歲生日，他在臉書透露罹患攝護腺癌2年多以來，相關指數已從13大幅降至小於0.02，身體狀況維持穩定，目前仍持續打網球、投身教學與公益活動，展現樂觀豁達的生活態度。

李家同5日迎來88歲生日，他在臉書透露罹患攝護腺癌2年多以來，相關指數已從13大幅降至小於0.02。（圖／翻攝李家同臉書）

李家同在臉書貼文中說明，身分證登記的生日為1月5日，實際上並非真正出生日期。他表示父親當年報戶口時不清楚國曆生日，才填寫1月5日，真正生日是農曆正月初五，出生年份也比登記資料晚一年，「我是民國27年生的，所以現在已經88歲了。」

2023年5月中旬，李家同公開透露罹患攝護腺癌，當時坦言經過切片檢查確認病情，但並未感到不適，也認為攝護腺癌並非極為可怕的癌症。兩年多來持續接受追蹤與治療，如今癌症指數大幅下降，生活品質維持良好。

即使高齡，李家同仍站在教學第一線。他目前在兩個安置中心教授英文與數學，數學內容包含分數四則運算與因式分解，此外也固定陪伴一名孩子散步，「他似乎非常期待我每週來陪他。」李家同在貼文中平靜寫下「我還可以打網球」，並引用耶穌基督的話「凡是白白得到的，都應該白白捨去」，表示希望在剩餘的人生中盡量幫助需要幫助的人。

面對外界的生日祝福，李家同以長者的坦率提醒「老人是很難完全健康的」。 （示意圖／Pixabay）

面對外界的生日祝福，李家同以長者的坦率提醒「老人是很難完全健康的」。他認為高齡者應理解身體有某些毛病乃是常態，更重要的是少關心自己、多關心他人，尤其是社會中不幸的人，「如果成天只想到自己，其實反而會不健康。」

談到生活日常，李家同分享每天中午與晚上都吃太太親手煮的菜，並期待生日當天的壽麵能加顆蛋。他回憶童年時期物資匱乏，「小的時候就盼望這一顆蛋，因為在那個時代，蛋是很值錢的。」文章最後，李家同向天主表達感謝，感恩能活到88歲，也期盼自己能持續把光與溫暖帶到社會黑暗的角落。

