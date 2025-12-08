迎A350-1000 星宇攜手7-11推聯名周邊

▲星宇航空A350-1000。（圖／星宇航空提供）

[NOWnews今日新聞] 為了迎接台灣首架 A350-1000 新世代廣體客機，星宇航空攜手 7-ELEVEN 旗下 CITY PRIMA 精品咖啡推出跨界聯名活動，不只有飛機造型杯塞，還有集點加價購商品。

星宇航空第一架350-1000預計於年底或明年初交機，為全台第一架350-1000機型，機身以碳纖維複合材料打造為特色，塗裝也融合象徵碳纖維材質的圖騰。

此外，星宇航空透露，機身部分也特別塗上數字1000，展現A350-1000的大器，未來將搭載星宇航空溫暖舒適如家的服務，在空中展翅高飛。

星宇航空以精品航空為品牌定位，持續在機隊、服務與細節美學上追求極致體驗，與7-ELEVEN 旗下 CITY PRIMA 精品咖啡共同推出「星宇航空飛機造型杯塞」盲袋，消費者凡購買 CITY PRIMA 大杯咖啡任兩杯（冷/熱皆可）加 9 元，即可獲得一款星宇航空飛機造型杯塞，款式涵蓋 A321neo、A330neo、A350-900 與即將登場的 A350-1000，採隨機盲袋出貨，讓每一次收藏都充滿驚喜。

▲「星宇航空飛機造型杯塞」，凡購買 CITY PRIMA 大杯咖啡任兩杯加 9 元，即可獲得一款星宇航空飛機造型杯塞。（圖／星宇航空提供）

星宇航空指出，同步登場的A350-1000主題集點加價購商品，包含「STARLUX飄帶鑰匙圈」、「STARLUX陶瓷保溫杯」與「STARLUX自動摺疊傘」等人氣實用周邊，整體設計皆融入 A350-1000 獨有的碳纖維機身視覺元素。此次聯名是除了官方星宇小舖周邊外，首度完整集結星宇航空全機隊設計，打造一系列兼具收藏價值與實用性的限量周邊商品，讓飛行走進生活日常。

星宇航空分享，活動期間，購買CITY CAFE大杯以上1杯得1點、CITY PRIMA/不可思議咖啡大杯以上1杯得2點，4點加價購/指定點數免費換聯名周邊商品，集滿五點更可兌換 台北-鳳凰城經濟艙來回機票抽獎機會，從星宇航空最新航點暢遊美西。星宇航空期望，透過此次與 7-ELEVEN CITY PRIMA 的合作，讓航空精神不再只存在於高空，而是能透過一杯精品咖啡、一件日常小物，陪伴旅客展開每一次想飛的日常想像。



