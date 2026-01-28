迎AI爆發電力工程需求商機！安葆今上櫃飆漲逾200% 抽到現賺27.6萬

【記者呂承哲／台北報導】電力系統整合商安葆（7792）今（28）日以承銷價133.8元正式上櫃掛牌交易，開盤股價一度大漲至410元，漲幅高達206.42%，抽到現賺27.6萬元。公開申購期間市場反應熱絡，最終公開申購張數達 447,095 張，超額認購倍數達 414.74 倍，中籤率為 0.24%，凍結市場資金約 598 億元，顯示市場對具備成長題材企業的關注度提升。

安葆為全方位電力系統整合商，長期深耕高可靠度備援電力領域。因應產業對用電穩定性與能源韌性要求提升，近年逐步由備援電力延伸至主用電力系統，並以前瞻布局在地型、多元能源微電網（Micro Grid）為發展方向，持續強化整體電力系統整合能力，以回應能源轉型與電力韌性需求。

在技術布局上，安葆自主開發PLTC不斷電負載轉移系統，透過邏輯控制實現平順、不中斷的電力切換，並整合發電機組、模組化儲能電池櫃與控制系統，建立多層次電力防護架構，相關解決方案已廣泛應用於高科技廠房與資料中心等關鍵場域，最高實績曾完成140台發電機組同步並聯，總輸出近280MW。

隨高科技產業客戶加速海外擴點，安葆近年亦同步布局國際電力工程市場。市調機構預估，全球電力EPC市場規模至2030年可望接近10兆美元，顯示產業具長期成長動能。另一方面，AI與雲端應用推升資料中心規模，也帶動高品質電力與自備電力需求提升，使UPSSI不斷電系統與儲能整合的重要性持續提高。

順應淨零與ESG趨勢，安葆亦擴充多元發電解決方案，涵蓋天然氣、沼氣與氫能，並結合熱電聯產與雙燃料技術，協助客戶兼顧營運穩定與能源效率。法人指出，安葆同時掌握電力EPC、能源轉型與高科技用電成長趨勢，後續發展具持續關注價值。

