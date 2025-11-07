迎TWICE台灣首唱 高雄市推商圈夜市券、前夜祭

（中央社記者林巧璉高雄7日電）高雄演唱會經濟持續，香港天王郭富城8、9日於高雄巨蛋開唱，22、23日韓國女團TWICE、搖滾教父伍佰分別登世運、巨蛋。市府續推50元商圈夜市優惠券，並攜手商家舉辦前夜祭。

高雄市經發局今天新聞稿表示，高雄持續舉辦演唱會，為讓粉絲們在高雄留下更多美好回憶，除延續推出50元商圈夜市優惠券，同時攜手餐飲、百貨、夜經濟等各式店家祭出加碼優惠，並與舞蹈教室及餐酒館合作舉辦「K－POP隨播即跳」前夜祭活動，邀請歌迷朋友提前為接下來的演唱會熱身。

廣告 廣告

經發局長廖泰翔表示，高雄11月集結港、台、韓3大巨星天團降臨，郭富城、伍佰和首次來台的TWICE，將為樂迷們帶來前所未有的音樂盛宴。為了讓粉絲們提前感受演唱會氛圍，高市府再次聯手高雄舞蹈教室、餐酒館發起K－POP RANDOM DANCE BATTLE IN KAOHSIUNG隨播即跳舞蹈大賽，並將於11月21日下午6時30分在中央公園商圈登場。

鄰近巨蛋的韓式料理店王姓店長表示，近期高雄大型演唱會接力開唱，成功帶動高雄觀光消費熱潮，有許多歌迷會先到店裡享用料理，補充能量後再前往現場熱情應援。

經發局補充，民眾可持指定演唱會門票到6處捷運站（左營、美麗島、巨蛋、三多商圈、鹽埕埔及高雄車站）兌換50元商圈夜市優惠券，並於高雄逾4處商圈夜市、400家精選店家使用。

此外，夢時代、SKM PARK、漢神巨蛋、新光三越、高雄大遠百、SOGO、義大遊樂世界等百貨紛紛響應各式折扣。漢神巨蛋即日起至26日也推出生活品牌nininono快閃店，並有東京雙人來回機票抽獎活動；大立百貨週年慶將於13日開跑，13至25日全館滿新台幣5000元可獲800元。（編輯：方沛清）1141107