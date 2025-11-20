迎TWICE高雄世運開唱！7大地標藍色應援 搭高捷還有驚喜

韓國女團TWICE首度來台，本週末將在高雄世運主場館開唱，高雄七大地標化身藍色應援，同時捷運車站也可以聽到TWICE美聲。另外有餐飲業者推出活動，只要持有演唱會門票或應援小物，就可免費換一杯星光藍珍珠奶茶。

搭高捷有TWICE美聲、燈光秀 旅客喊好驚喜

TWICE終於要降臨高雄世運主場開唱，讓整個城市颳起藍色旋風。在大港橋、高雄流行音樂中心、衛武營國家藝術文化中心、愛河、高雄港旅運中心、美麗島捷運站、中央公園捷運站，七大地標18號到23號晚間17時30分到23時同步點亮巡迴視覺燈光，還有雷射字體與歌迷共同慶祝，成為打卡熱門景點。

現在捷運列車進站也可以聽到TWICE中英文獻聲，讓搭車的旅客又驚又喜。

中央公園捷運站燈光秀。圖／台視新聞

藍色旋風！星光藍珍奶吸睛 飯店推限定飲品

同時也有餐飲業者加入藍色應援，前往翰林茶館只要持TWICE的門票或應援小物，就可以免費換一杯星光藍珍珠奶茶，招牌珍奶裡面加入藍柑橘、蝶豆花，呈現夢幻粉藍色，日期限定11月22、23號兩天。

知名飯店H2O外牆也亮起藍色燈光，加入應援行列，承億酒店開賣主題調酒，向TWICE經典人氣單曲致敬，日航酒店天空酒吧也推出限定飲品，整個高雄已經準備好迎接天團來襲。

翰林茶館推出星光藍珍珠奶茶。圖／台視新聞

高雄／王夢婷、柯承浩 責任編輯／洪季謙

