迎TWICE！高雄世運擠爆 疑有攤販賣盜版商品遭取締
台北市 / 綜合報導
南韓人氣女團TWICE，週末兩天在高雄世運主場館開唱，演唱會還沒開始，會場內早早就湧入大批粉絲，大家衝著周邊商品而來，上千人的陣仗中，有些人甚至前一天晚上就來卡位，看得出粉絲的熱情程度；不過開唱前夕，也有粉絲目睹，疑似有攤販賣盜版周邊商品，員警也到場取締，要減少亂象發生。
頂著烈日也不嫌累，為了迎接TWICE來開唱，大批歌迷們早早守候在，高雄世運主場館會場，準備來搶買周邊商品，更有粉絲，早在前一晚就先來卡位，粉絲說：「這是韓國演唱會的大扇，這是她(子瑜)的小卡，今天八點多到就已經滿多人，還有其他周邊，但已經丟在其他地方，畢竟有周子瑜，台灣人一定要支持一下的。」
行李箱一打開，裡面滿滿周邊商品，從娃娃吊飾到衣服，初估有5、6萬元價值，看得出對演唱會的滿心期待，更有歌迷盛裝打扮，身上每一處，都有TWICE專屬應援色系，工作人員說：「從這邊開始排隊喔，來這裡。」開賣時間一到粉絲們一擁而上，追星花錢完全不手軟，不少人一次消費金額，都突破上萬元，把早早看好的周邊商品，全放入購物籃結帳帶回家。
工作人員VS.粉絲說：「TWICE，在高雄。」從上千人的排隊陣仗，就能看出粉絲有多熱情， 還有人買不到應援手燈 ， 乾脆上網尋找是否有人在出租 ， 與手燈主人相約在演唱會現場面交檢查 ，出租手燈民眾VS.粉絲說：「一天450，我三個都租出去了。」
不過人一多也難免湧現亂象，白色大袋子裝滿周邊商品，但疑似通通都不是正版，有粉絲在世運主場館外，親眼目睹販售盜版品的攤商，被員警一一取締，警方前來盤查尚未發現，可認定為仿冒品的案件。
只是也發現不少沒人看顧的商品擺在一旁，以廢棄物公告貼單限期改善，另外針對現場違規攤販，依據道交處罰條例，已經告發5件勸導20件，將會持續加強取締，要確保歌迷享受演唱會的同時，別讓這些亂象壞了好心情。
等了10年！TWICE首場台灣演唱會 歌迷夜排周邊商品
迎TWICE！高雄世運擠爆 疑有攤販賣盜版商品警取締
「TWICE」成員抵高雄！ 彩瑛因病缺席 粉絲送上祝福
