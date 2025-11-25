近七成勞工賺不到平均薪資 產業表現分歧 金融及保險業薪情最好

主計總處昨（25）日公布去年受僱員工薪資統計，雖全年總薪資持續成長，但仍有68.75％、近七成員工薪資低於平均數，比率是歷來次高，主因高薪群體拉高平均數，亦反映出產業發展不均現象。

根據主計總處統計，去年全體受僱員工全年總薪資中位數為54.6萬元，平均總薪資為73.2萬元（換算每月總薪資為6.1萬元），低於平均數的員工比率達68.75％，僅低於2022年的68.91％。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，主因高薪群體拉高整體平均數，使落在「平均數以下」的受僱員工比率增加。

觀察不同產業薪資結構，產業景氣分化依舊存在。若以大行業來看，全年總薪資中位數的「百萬俱樂部」成員，仍由具備寡占特性的金融、電力等行業囊括，其中「金飯碗」金融及保險業以110.6萬元居冠，年增幅達8.77％，電力及燃氣供應業以109.1萬元緊追在後。

不過其他服務業（如美容美髮及用品維修）全年總薪資中位數僅38.1萬元，教育業也僅38.2萬元，明顯位於後段班。

從最高的金融保險業對比最低的其他服務業，兩者的薪資中位數相差逾70萬元，高薪產業員工的收入幾乎是低薪產業的三倍。

若看近十年，各大行業總薪資中位數，住宿及餐飲業增加32.68%、金融及保險業增31.6%、出版影音及資通訊業增24.53%幅度較高；製造業亦增23.05%，其中電子零組件製造業增加52.49%，電腦電子產品及光學製品製造業增加41.29%。

除了行業別，廠商規模也是決定薪資高低的關鍵分水嶺。統計顯示，在大型企業工作存在明顯的「規模紅利」，員工規模達500人以上的廠商，其總薪資中位數為80.2萬元 。然而，在四人以下的微型企業中，員工總薪資中位數卻大幅降至39.5萬元 ，兩者相差逾一倍。

另外觀察薪資分布，去年最高薪10％員工的全年總薪資中位數為133.6萬元，最低薪10％則為33萬元，兩者差距約4.05倍，與前一年相同。

主計總處指出，若觀察近11年資料，薪資差距最高曾在2015年達4.33倍，其後呈縮小趨勢，目前與2023年並列為近11年最低。

