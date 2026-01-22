近七成民眾對美軍協防台灣沒信心 學者曝「這一族群疑美論」比例高：看得膽戰心驚

​美國總統川普上任後多次提及只要他擔任總統，中共就不會攻打台灣，但針對是否出兵協防台灣卻始終沒有明確的表態，台灣勵志協會最新發布「台灣情勢調查」，有高達56.4%的民眾不相信美國會派兵協防台灣，高於表示相信的 42.1%。而針對台灣國防是否足夠保護台灣的安全，有 70.7%認為不足夠，僅27.7%的民眾認為足夠。其中又以軍備裝備不足的 41.4%最高，其次是軍力不足28.8%及國際支持度不足28.6%。

台灣勵志協會發布1月「台灣情勢調查」，針對政府施政、經濟、台灣國防、兩岸衝突及思想滲透之看法進行調查，在兩岸與國際議題上，若兩岸發生軍事衝突，56.4%民眾不相信美國會派兵協防台灣。進一步分析不相信的比率，以 20~59 歲的 60.0%高於 60 歲及以上的 49.5%。范世平對此坦言訝異，尤其20至29歲族群不相信比例達63.4%居第二高，「『疑美論』在年輕族群中值得關注」。

調查顯示，67.1%民眾認為中國對台灣的思想滲透嚴重，主要管道為社群平台與網路言論（68.2%）。范世平指出，認為滲透嚴重比率最相對較低的是20至29歲族群（61.2%），「年輕人可能已經習以為常，但讓我看得有點膽戰心驚」。他注意到，中共軍演期間台北市長赴上海參加雙城論壇，20至29歲有過半認為適當，「很多人認為年輕人是天然獨、台派，若以民調來看，並非如此。這對執政黨是一個特殊訊號」。

在國防信心方面，有27.7%的民眾表示台灣的國防足夠保護台灣的安全，低於表示不足夠的 70.7%；表示不足夠的比率以男性、20~59 歲、教育程度越高者。成功大學政治系教授王宏仁分析，民眾認為國防不足的主因乃軍備裝備不足（41.4%），其次為軍力不足（28.8%）及國際支持度不足（28.6%）。他強調，62.5%民眾認為封殺國防預算不適當，「執政黨有相當大的民意支持應該繼續推動，在野黨不應該封殺這1.25兆國防預算」。

本此調查由台灣勵志協會委託故鄉市場調查股份有限公司執行，調查時間為民國115年1月7日至1月11日，調查對象為全國20歲以上民眾，抽樣方法採分層隨機抽樣，市話與手機各半（共1,200份有效樣本），信心水準在95%信心水準下，抽樣誤差約為正負2.83個百分點。

