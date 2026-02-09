近三成濕疹患者花十年尋找療法 生物製劑精準治療覓新生

好醫師新聞網記者李安娜／香港報導

圖：陳先生發病時因為外觀因素，患者要忍受除了疾病之外的心理影響／李安娜攝

濕疹（異位性皮膚炎）是香港常見的皮膚病，每5人便有1人在不同時期患上濕疹，估計在港患者人數達150萬人。濕疹除了影響皮膚健康，反覆發作的皮膚痕癢和受損導致患者情緒困擾，不但影響自信心與人際關係，更為尋找合適自己的治療而不惜花費大量金錢及時間，但病情沒有好轉之餘甚至延誤治療導致病情惡化，加劇經濟負擔。

近7成患者誤信偏方延誤治療 尋求合適療法需時逾10年

記者會首先由濕疹關注組幹事陳均頤公佈調查結果。是次調查了一共229名濕疹患者，高達67%的中度至嚴重濕疹患者曾花費大量金錢於無醫學實證的坊間聲稱的偏方治療。其中47%的患者更表示因此延誤了黃金治療期，導致病情惡化並加劇身心壓力。調查同時反映患者尋求合適治療的路途極其漫長，或未有及時控制濕疹而加劇徵狀近26%患者需耗費10年以上時間，才找到真正適合自己的精準治療方法。

誤信偏方走冤枉路 躲浴室開花灑痛哭掩飾絕望

現年20多歲的陳先生，他自14歲發病，18歲面對DSE考試壓力時陷入「全面大爆發」，全身皮膚裂開流血、皮屑飛揚，被迫中途停學。在19歲那年，陳先生轉往政府醫院求醫，並在醫生建議下於2020年開始嘗試「生物製劑」，一開始是每兩星期注射一次。陳先生坦言，治療初期進展緩慢，第一年並未完全緩解，令他一度產生放棄念頭，但在醫護人員的鼓勵下，他決定給予藥物更多耐性。

堅持治療兩年後，其面部及四肢的紅腫流血情況徹底消失。現在大約相隔5星期才注射一次，皮膚已回復至與常人無異。他感言：「我於2023年終於正式上班。雖然是戶外工作比較辛苦，但每天都覺得好開心，因為終於脫離了那種肉體痛苦。」現時他已重拾正常社交生活，能與朋友行山及逛街。

認知缺口致治療延誤

香港大學名譽臨床助理教授，皮膚及性病科專科鍾文浩醫生強調濕疹並非單純的皮膚過敏，可以由「二型炎症」引起的免疫系統失調，導致皮膚屏障崩解及炎症惡性循環。他指出現時精準治療（包括注射生物製劑及口服JAK抑制劑）透過基礎及臨床研究找出促發濕疹的因數，阻止炎症的惡性循環。針對中重度患者，若傳統治療無效，及早轉用精準治療能及早改善生活質素，令濕疹徵狀得以緩解。