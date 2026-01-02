近中山高交流道照相桿登台南科技執法取締冠軍 警曝主要違規原因

「永康區中正北路與永安路口」的科技執法，去年取締件數為全市冠軍。(記者吳俊鋒攝)

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南去年全市科技執法取締排名公布，永康區的「中正北路與永安路口」以7609件勇奪榜首，現場靠近國道1號交流道，當地警方分析，尖峰時段，常見要上中山高的駕駛，未事先切入內側車道，而是從外側車道直接左轉，遭違規舉發，且因路幅寬廣，夜間人車較少之際，也容易超速行駛，呼籲民眾確實遵守交通規則，以策安全。

中正北路與永安路口的科技執法照相桿，去年2月份才啟用取締，未滿1年的時間，卻拿下年度冠軍，顯見當地確實是交通重點路段，永康區還有「復興路與高速一街二段口」與「復興路與高速二街路口」等兩處擠進前十大行榜，各以5006件、2648件，分居第4、9名，車流量也都相當大。

根據市警局交通大隊的資料，永康區中正北路與永安路口的科技執法，取締項目包含超速、闖紅燈，以及未依標誌標線行駛等，換算下來，平均每月將近700件，業績量驚人。

永康警分局交通組長葉敏旭則提到，永安路的車道多、路面廣，進入中正北路後沒多久，隨即可接中山高的南、北向交流道，常見在外側車道的民眾，可能急著上國道，未依標誌標線行駛，直接左轉，遭科技執法取締，逞一時之快，得不償失。

另外，葉敏旭也指出，無論中正北路或永安路，都是交通要道，路面較寬廣，離峰時段車輛少，一旦駕駛猛踩油門，容易超速，遭科技執法照相桿取締。

科技執法前十大分居2、3名的都在仁德區，分別是「中山路與文德路口」、「中山路與中正路三段路口」，各取締6122件、6094件，交大籲請民眾確實遵守號誌行駛，平安最重要。

「永康區中正北路與永安路口」的科技執法，去年取締件數為全市冠軍，當地車流量大，籲請民眾遵守交通規則，小心駕駛。((記者吳俊鋒攝)

