《近乎正常》台北封箱登場 原卡司再現百老匯經典魅力

曾勇奪百老匯東尼獎與普立茲戲劇獎的經典搖滾音樂劇《NEXT TO NORMAL 近乎正常》今年12月19日至21日將在台北表演藝術中心大劇院一連4場限期演出。台灣重製版製作人陳午明強調「演完這次大概就封箱了」，這次原班卡司回歸打造震撼舞台，錯過不再。

《近乎正常》以躁鬱症母親與其家庭為主角，描繪在精神疾病陰影下，家人如何彼此扶持、努力維持生活的正常樣貌。台灣版自2023年由活性界面製作引進，全英文演出，在台中國家歌劇院首演6場叫好叫座，更受到百老匯媒體Playbill與BroadwayWorld專文介紹。

次此在台北再度演出，幕前、幕後都是原班人馬，仍由導演孫自怡與旅美音樂總監張玉玫領軍，卡司包含旅美演員張雅涵、美籍百老匯演員Ellis Gage，以及江翊睿、鍾琪、德仔(賈培德)、楊宣哲同台飆戲，搭配6位現場樂手，全劇幾乎從頭唱到尾。

陳午明接受央廣訪問時坦言，由於作品難唱、難演，因此維持原班人馬持續打磨，也因為已歷經「實戰洗禮」，創作與演員們對角色有更深的理解，不再只是「記台詞、唱好和聲」，而是可以討論角色反應背後的動機與節奏，以及感受與音樂之間的強烈呼應關係。陳午明：『(原音)假設我們平常再去想說...譬如說我要呈現就是我症狀出來了，然後我崩潰了，對對對，那你可能會想像，那正常來說應該會有一些比較戲劇化、比較誇張的崩潰啊，大叫、丟東西、摔東西，這些東西都沒有，可是這些情緒在不在？在，它在音樂裡面、它在編曲裡面。所以為什麼搖滾音樂劇很可能會很強的節奏性，它把這些東西放在聲線裡面、唱腔裡面、和聲裡面跟編曲裡面。』

陳午明指出，劇中談的雖是躁鬱症，其實也對應現在每個人面對生活、工作、家庭壓力的真實樣貌。他說，作品一開始會讓人覺得沉重，但仍保有希望，就好像「摸摸你的頭說沒事的，我們都在一起」，也因此劇名才叫《近乎正常》，沒有所謂完整或完美，「我們每個人都帶著問題持續往前走，靠近就很棒了。」

他也提到，2023年首演後，不少觀眾私訊他分享自己也有同樣的症狀，本來擔心看演出時會讓情緒被觸發，結果竟然是感到被理解、被療癒，而且完全沒有污名化。不過，陳午明也提醒，因劇情有驚喜與反轉，許多細節不能暴雷，避免喪失太多震撼，建議第一次看的人不必做功課、二刷再來看細節，感受《近乎正常》的真實、痛感與溫柔。