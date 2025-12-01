近五公頃三公園大改造 盼打造雲林宜居亮點示範區

立法委員張嘉郡出席「三處公園及周邊設施改善」動工儀式。（圖／記者蘇榮泉攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】位於雲林產業園區內的長治、久安、福興三座綠地公園長期因維護不足，引發鄰近居民不滿並多次陳情。立法委員張嘉郡今（1）日出席「三處公園及周邊設施改善」動工儀式表示，接獲陳情後立即向中央爭取第一期經費2,287萬元，將在四個月內全面汰換照明、升級植栽與設施，打造更貼近居民需求的生活公園。

動工儀式邀請斗六市長林聖爵、市民代表黃尤美副主席、楊志忠代表，以及多名縣議員或代表參與。（圖／記者蘇榮泉攝）

張嘉郡指出，公園綠地是衡量城市宜居度的重要指標，不僅提供休憩空間，更能提升居民身心健康。目前三座公園周邊已有約900戶住家，未來更預估將增加至2300戶，顯示改善公園品質的需求迫在眉睫。

雲林產業園區服務中心主任張勝智說明改善計畫。（圖／記者蘇榮泉攝）

根據經濟部雲林產業園區服務中心提出的改善計畫，本次工程包括提升步道動線、優化使用者活動空間、增設座椅、調整園區植栽配置，以及全面更換照明設備，以滿足社區居民各項生活需求。動工儀式邀請斗六市長林聖爵、市民代表黃尤美副主席、楊志忠代表，以及多名縣議員或代表參與，象徵地方高度重視此次整治工程。

張嘉郡強調，本次整治工程僅是改善的第一步，近五公頃的綠地仍具備更大發展潛力。未來由縣府整體規劃後，有望朝亮點示範公園提升。（圖／記者蘇榮泉攝）

張嘉郡感謝斗六市公所與地方里長協助彙整意見，使三座公園得以順利爭取升級。她也坦言，目前雲林產業園區服務中心的管理量能有限，未來將與經濟部及縣府協調，研議由雲林縣政府接管後續維護，以確保公園能有更長期且穩定的管理品質。

張嘉郡強調，本次整治工程僅是改善的第一步，近五公頃的綠地仍具備更大發展潛力。未來由縣府整體規劃後，有望朝亮點示範公園提升，結合居民共同參與打造更永續、宜居的生活環境，讓雲林成為更舒適的城市。

